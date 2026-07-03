Mantené la cábala: dónde estará hoy el Tribuna Fest

Desde las 18 se podrá ingresar a Brewhouse para alentar a la Selección.

La Feiz Tribuna Fest ya se convirtió en un clásico de Mar del Plata cada vez que juega la Selección y, este viernes no será la excepción. Tras el éxito de las tres primeras ediciones, este viernes habrá una nueva concentración para acompañar a la Scaloneta en su partido frente a Cabo Verde.

La propuesta de Ciudad Cultural BrewHouse Puerto cuenta con una pantalla gigante para seguir el encuentro que comenzará a las 19. La apertura del predio está prevista para las 18 con actividades previas y promociones especiales para los asistentes.

A tener en cuenta

Desde la organización indicaron que debido a la gran cantidad de público que se espera, es recomendable llegar con tiempo para elegir un buen llugar y disfrutar del encuentro con total comodidad.

Además, desde BH recordaron que la prioridad la tienen las personas mayores y quienes tienen movilidad reducida, que se podrán ubicar en el frente para ver el partido con claridad.

Además, adelantaron que habrá un ambiente especialmente pensado para los fanáticos del fútbol, con música, gastronomía y la posibilidad de vivir el partido en comunidad, como ocurrió durante las tres fechas de fase de grupo.

La invitación está dirigida a familias, grupos de amigos y simpatizantes que quieran seguir a la Scaloneta en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión.

Diagonal Garibaldi 4830

El Tribuna Fest se desarrollará en BrewHouse Puerto, ubicado en, y la organización recomendó reservar lugar con anticipación a través de cultutickets.

$12.000,

$24.000, y un 2x1 en cerveza La Feliz

Además de la transmisión del encuentro, se anunciaron distintas promociones durante toda la noche. Entre ellas, una opción de dos panchos y dos cervezas o gaseosas porotra de dos hamburguesas con papas fritas y dos bebidas pordurante todo el partido.

"Vení con tu bandera, tu camiseta y toda la pasión argentina", convocaron desde la organización de cara a una nueva noche de fútbol y color celeste y blanco en Mar del Plata.