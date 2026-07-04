No pudo cazar la mayor utopía: Paraguay cayó por la mínima con Francia

El seleccionado guaraní dio batalla pero no le alcanzó y cayó ante el equipo galó por un penal ejecutado por Mbappé.

La Paraguay de Gustavo Alfaro aguantó 65 minutos pero Desiré Doue cambió el partido y le dio la victoria a Francia con el penal que generó. El equipo francés le ganó 1-0 al sudamericano y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La selección guaraní hizo lo mismo que mostró ante Alemania. Aguantar replegado y esperar un error de los defensores franceses. Con un buen orden defensivo consiguió aguantar hasta el ingreso del ya mencionado Doue que cambió por completo el encuentro.

El ingreso del atacante del PSG le dio otro aire al ataque francés. Él provocó el penal que hizo Diego Gómez y le dio la chance a Kylian Mbappé de que iguale a Messi como el máximo goleador de esta Copa del Mundo con siete tantos.

En el mano a mano con Orlando Gill, Mbappé no falló, la tiró a la izquierda de Gill, el arquero se tiró al otro palo y terminó siendo así el único tanto del encuentro.

Paraguay hizo todo y mucho más para encontrar el empate pero no lo consiguió. Ingresaron Avalos y Mauricio pero el arco le quedaba muy lejos al equipo de Alfaro.

De todos modos el torneo del seleccionado sudamericano fue increíble porque comenzó con el pie izquierdo en la primera fecha ante Estados Unidos. Luego venció a Turquía con uno menos durante más de 80 minutos. Y por último consiguió un empate ante Australia para acceder a 16 avos de final como una de las mejores terceras.

Ya en el mata mata eliminó a la cuatro veces campeona del mundo, Alemania. Tal vez hasta el momento el mayor batacazo del torneo. Dando a conocer al mundo la garra paraguaya y el juego del equipo de Gustavo Alfaro.

Para Francia fue claramente el rival más difícil que le tocó enfrentar hasta el momento, pero consiguió sortearlo y ahora se enfrentará ante Marruecos en los cuartos de final por un pase a las semifinales. Este encuentro contra el seleccionado africano será la reedición de las semifinales de Qatar 2022, por lo que el equipo de Hakimi y compañia buscará la revancha el 9 de julio.