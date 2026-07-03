Los mejores memes de las redes tras el sufrido 3 a 2 de Argentina ante Cabo Verde
Argentina clasificó a octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo agónico por 3 a 2 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, con goles de Messi, Lisandro Martínez y Romero. Las redes sociales explotaron con memes sobre el sufrimiento argentino, la actuación del arquero caboverdeano Vozinha y la salvada clave del "Dibu".
3 de Julio de 2026 22:14
Por Redacción 0223
PARA 0223
Argentina está en octavos de final del Mundial 2026, pero nadie dijo que iba a ser fácil. El 3 a 2 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami fue un viaje de emociones que tuvo de todo: un golazo de Messi, dos goles en los tiempos suplementarios, una pelota en el palo, dos manos providenciales del "Dibu" Martínez y dos goles caboverdianos que pusieron a temblar a más de 40 millones de argentinos.
Las redes sociales, como siempre, se encargaron de procesar el caos colectivo con la mejor medicina: los memes.
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