El hombre récord: Lionel Messi no para de romper marcas

Un premio repetido. Lionel Messi es el futbolista con más premios al mejor del partido en un Mundial.

Siempre uno más. Llega un punto en el que ya no tiene a quien superar y se bate marcas a sí mismo. Lionel Andrés Messi, leyenda viviente del fútbol mundial, está en octavos de final del Mundial 2026 con la Selección Argentina y sigue rompiendo todos los récords que se le ponen adelante.

En la victoria por 3 a 2 ante Cabo Verde, el "10", como si hiciera falta, volvió a subirse a lo más alto de otras tablas.

Obviamente sigue siendo el máximo anotador de la historia de los mundiales y, con el gol de hoy, es el primer futbolista en llegar a los 20 tantos.

Con el centro a la cabeza de "Cuti" Romero en el tercer gol, se convirtió en el futbolista con más asistencias en esta competencia con 9, superando por uno ni más ni menos que a Diego Armando Maradona.

Como si no te alcanzara, es el primer jugador en anotar goles en 8 partidos consecutivos de un Mundial, racha que comenzó en los octavos de Qatar ante Australia.

¿Uno más? Nunca antes un futbolista había marcado goles a 14 selecciones distintas en una Copa del Mundo.

Ya lo tenía pero lo sigue estirando y es el que más veces ganó el premio al jugador del partido en un choque mundialista.





