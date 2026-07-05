Kimberley pisó fuerte en Viedma y sacó pasaje a la Zona Campeonato

Kimberley hizo un buen partido y encontró los goles en los momentos claves para quedarse con el triunfo por 2 a 1 ante Sol de Mayo por la decimosexta fecha del Torneo Federal A de Fútbol y, como premio mayor, la clasificación a Zona Campeonato que lo asegura una temporada más en la categoría y la posibilidad de competir por una plaza en Copa Argentina.

Con el viento y el campo de juego como principales rivales, Kimberley volvió a dejar en claro sus ambiciones deportivas desde el minuto cero. Y es que a los 23 segundos ya podría haber abierto la cuenta con un buen disparo de Jonathan Zárate que impactó en el palo derecho de Torres. Los buenos movimientos de Ever Ullúa se presentaban como la llave que podía destrabar el encuentro. Y por medio del capitán fue que llegó el primero que recibió un pase bárbaro de Zárate y mandó el centro atrás para que llegue Facundo Russo y estampe el 1 a 0.

En el complemento, la necesidad de Sol de Mayo los llevó a jugar más adelantados, lo que les permitió llegar con mayor claridad al arco de Nicolás Báez pero también brindó espacios para que el “Verdiblanco” pudiera contragolpear. Incluso por medio de la pelota para pudo estirar la ventaja pero Leonel Aquino, incómodo, no pudo aprovechar una mala salida de Torres. A los 24, llegó el segundo gracias a un Miori atento que la robó pasando el círculo central y le puso un pase bárbaro en ventaja a Ullúa que definió de zurda para gritar el 2 a 0.

Ya en tiempo agregado, un centro de Otero desde la derecha provocó la única desatención de la tarde en el fondo kimberleño que derivó en el 1-2 luego de que la pelota pegara en Loscalso. El pitazo final de Fernando Marcos determinó el triunfo y clasificación de Kimberley que alcanzó las 25 unidades, igualó la línea de Olimpo y le sacó siete de ventaja a Germinal, el quinto. El próximo fin de semana, el elenco marplatense tendrá fecha libre para luego cerrar la primera fase ante Círculo Deportivo en condición de local.

Síntesis

Sol de Mayo (1): Leonardo Torres; Cristopher López, Matías Kucich, Santiago Pérez y Lucas Amud; Miqueas Martínez, Santiago Jara, Emiliano Soria y Lucas Quilen; Héctor Morales y Gabriel Jara. DT: Diego Galván

Kimberley (2): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori y Jonathan Zárate; Facundo Russo, Rodrigo Ríos y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini

Cambios: ST 19’ Kevin Pereira por Martínez (S), Ignacio Montero por Jara (S), Enrico Zanelli por Ríos (K) y Álvaro De Gaetani por Zárate (K), 29’ Diego Dietz por Quilen (S) y Gabriel Otero por Soria (S), 36’ Hernán Sosa por Mañas (K) y Juan Santillán por Russo (K) y 39’ Máximo Masino por Vázquez (K)

Goles: PT 19’ Russo (K); ST 24’ Ullúa (K) y 46’ Loscalso, en contra (SdM)



Árbitro: Fernando Marcos



Estadio: Albiceleste



