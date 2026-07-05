Nuevo millonario en Entre Ríos: acertó los seis números de la Gran Revancha del Quini 6 y se quedó con una fortuna

El sorteo número 3388 del Quini 6 de este domingo 5 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 11.250 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 3.784 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 37 - 39 - 32 - 27 - 29 - 33. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.178 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 22 - 23 - 05 - 36 - 14 - 45. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Hubo 34 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $13 millones.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 5 de julio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 5.450 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 29 - 25 - 03 - 09 - 01 - 07. En esta modalidad hubo un apostador con seis aciertos que se quedó con los $5.450.960.890,80. El afortunado ganador jugó su boleta en una agencia de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 465 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 22 - 10 - 15 - 36 - 37. Hubo 34 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $13 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.700 millones de pesos.