La desafortunda frase de Goycochea contra Mbappé que desató polémica en las redes

Los paraguayos buscaron sacar todo el partido de eje a la figura de Francia que terminó festejando contra ellos luego del pitazo final.

Los Mundiales generan estas cosas en los hinchas pero no deberían trasladarse a los medios. Aunque es muy común que no exista la imparcialidad y hasta se puso de moda mostrar los sentimientos y analizar en base a los colores de las camisetas, eso te pone en un fino límite que puede hacerte exceder. Eso le pasó a Sergio Goycochea, exarquero argentino, que comenta para DSPorts y se desubicó contra Kilyan Mbappé por la actitud del futbolista francés en el triunfo ante Paraguay.

La Selección de Francia se quedó con el pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras ganarle ajustadamente a Paraguay 1 a 0 con un tanto de penal de Kylian Mbappé.

Con lo cual, el delantero del Real Madrid nuevamente fue protagonista. No obstante, no sólo por ser el autor del gol que le dio el pase a los galos hacia la siguiente instancia, si no también por lo que fueron sus duelos permanentes con los jugadores paraguayos.

Incluso, se lo vio a los empujones y devolviendo insultos en castellano, algo que no le cayó nada bien a Sergio Goycochea, que fue muy sincero para expresar su postura al respecto de en la transmisión de DSports, en la que cumple funciones de comentarista durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“La verdad que da pena esto de Mbappé. Entiendo el folclore, pero meterse de esta manera en el final cuando estás ganando sonriendo y canchereando. Después no te quejes si te pegan una patada en la rodilla”, soltó el Goyco, que de esta manera reflejó las provocaciones del delantero durante el cruce con el elenco guaraní.



