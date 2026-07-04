Alarma en la Selección Argentina: la preocupación de Scaloni antes del duelo con Egipto

La Albiceleste terminó exhausta tras superar a Cabo Verde y Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas de cara a los octavos de final del Mundial 2026.

La clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una enorme satisfacción para la Selección Argentina, pero también varias preocupaciones. El desgaste de los 120 minutos frente a Cabo Verde pasó factura y varios jugadores terminaron con molestias físicas que mantienen en alerta al cuerpo técnico de Lionel Scaloni a pocos días del trascendental cruce frente a Egipto.

Después de haber rotado buena parte del equipo ante Jordania, el entrenador argentino ahora dispone de apenas tres entrenamientos para recuperar a sus futbolistas. Los casos que más atención generan son los de Facundo Medina, Enzo Fernández y Nicolás González, aunque desde el cuerpo técnico reina un moderado optimismo respecto a que todos puedan estar disponibles para el próximo compromiso.

El caso que más inquietó durante el encuentro fue el de Facundo Medina. El defensor, que se consolidó como lateral izquierdo gracias a sus buenas actuaciones, terminó tendido en el césped cuando Argentina ya había agotado una ventana de cambios. Sin embargo, Scaloni llevó tranquilidad al explicar que el jugador sufrió fuertes calambres producto del enorme desgaste físico tras desempeñarse en distintas posiciones. De todos modos, Nicolás Tagliafico pelea por un lugar en el equipo titular.

Enzo Fernández también encendió las alarmas al terminar el partido con evidentes signos de agotamiento. El mediocampista del Chelsea sufrió calambres durante el segundo tiempo, aunque el propio Scaloni confirmó que no presenta ninguna lesión. El volante incluso minimizó la situación al asegurar que el esfuerzo extra vale la pena cada vez que le toca vestir la camiseta de la Selección Argentina, dejando en claro que espera estar presente frente a Egipto.

Por su parte, Nicolás González sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo que lo obligó a jugar los últimos minutos con molestias. A pesar del dolor, logró completar el partido y, en las horas posteriores, participó normalmente de las tareas regenerativas junto al resto del plantel, por lo que no fue necesario realizarle estudios médicos. En la concentración hay optimismo y todo indica que Scaloni podrá contar con la mayoría de sus habituales titulares para afrontar un duelo decisivo en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

De todos modos, Lionel Scaloni tendrá algunos días para evaluar como se encuentran sus soldados y probablemente definirá el equipo para enfrentar a Egipto apenas unas horas antes del encuentro como de costumbre. Por lo pronto, la cabeza de la Scaloneta esta puesta en enfrentar al equipo africano a partir de las 13 horas el día martes 7 de julio en Atlanta.