Nicolás Occhiato rompió el silencio, habló sobre la demanda de Flor Peña y dejó un dato revelador

El conductor regresó al país luego del escándalo y no evitó referirse a la situación judicial entre la actriz y el canal.

Luego de la polémica protagonizada por Florencia Peña —que difundió al aire un dato falso sobre la salud del padre de Lionel Messi—, Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, se refirió al tema en su regreso al país y confirmó que el conflicto con la conductora ya se encuentra en manos de abogados.

El empresario contó que habló con la actriz después de lo ocurrido, pero explicó que la situación cambió cuando inició el reclamo legal. "Está judicializado", afirmó, y evitó dar más detalles por tratarse de un tema que ya está en manos de la Justicia.

Según reveló Peña pasado el momento de máxima tensión, existió una conversación privada entre partes que dejó a la situación mucho más calma. Incluso aseguró que fue su idea dar un paso al costado por el bien común.

Ante la tajante respuesta, el periodista presente de PuroShow (El Trece) consultó qué fue lo que impulsó la decisión de avanzar con la demanda y Occhiato respondió con total sinceridad: "No sé".

Por último, desmintió que el escándalo haya afectado a Luzu TV y aseguró que el canal mantiene e incluso aumentó la cantidad de auspiciantes —en contracara a un fuerte rumor que surgió tras el desafortunado episodio—. También prefirió no entrar en detalles sobre su charla con Marley, íntimo amigo de Peña que también forma parte del canal.