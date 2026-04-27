Ya no se esconden: el romántico paseo de Franco Colapinto y Maia Reficco por Palermo

Tras varias semanas de rumores, el romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco finalmente salió a la luz: en la mañana del lunes pasearon por el barrio porteño de Palermo y disfrutaron del clima otoñal de la ciudad, lo que no hizo más que confirmar todos los 'guiños' que dejaron entrever durante el fin de semana.

Con complicidad total, caminaron a la par por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen: RS Fotos)

La pareja del momento —que en un principio llegó a ser negada por los propios protagonistas— hoy se muestra ante el mundo sin filtros ni secretos, aunque todavía sin un anuncio definitivo. Así, luego de compartir un fin de semana más que especial para el piloto de Alpine, volvieron a mostrarse juntos y enamorados, esta vez en un bar de Cañitas.

Los paparazzis captaron una escena tan romántica como natural. Mientras que Franco eligió un look urbano y descontracturado, con un sweater blanco oversized con un original diseño rojo y una gorra clara, Maia se mostró sobria pero correcta con un buzo azul oscuro, jeans y pelo recogido.

Luego disfrutaron un momento con amigos en un bar junto a su grupo de amigos... ¿Habrá "receta fácil" junto a Ailu Tokman? (Imagen: RS Fotos)

Además, compartieron un momento en un bar de la zona junto a su grupo de amigos. Entre ellos, se encontraba la influencer gastronómica Ailín Tokman, lo que ilusionó a los fanáticos de la pareja con una aparición en sus típicos videos de recetas junto a famosos.

Pero eso no fue todo, ya que horas antes, tras la finalización del Road Show que concentró a más de 600.000 personas sobre la avenida Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, la argentinoestadounidense se mostró enamorada vía Instagram con una tierna y sugerente storie.

La imagen que terminó de despejar cualquier duda muestra a Franco con casco y gafas de piloto, mientras Maia le toma el rostro con ambas manos y él responde con una mueca cómplice. Acompañada de corazones y una mención directa al corredor, la publicación fue celebrada por sus seguidores como la confirmación definitiva del noviazgo.