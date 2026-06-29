Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta: los influencers detenidos por intentar colarse en un partido del Mundial

Beni Mármol y Pato Perrotta son streamers que hacen contenido sobre su día a día.

Los influencers argentinos Beni Mármol (20) y Pato Perrotta (26) fueron detenidos en Miami luego de que, presuntamente, intentaran ingresar al Hard Rock Stadium para el partido del Mundial 2026 entre Portugal y Colombia utilizando credenciales correspondientes a un encuentro anterior. Según la investigación, habrían logrado superar tres controles de seguridad antes de ser interceptados por las autoridades.

Como consecuencia, ambos quedaron imputados por un presunto ingreso irregular al estadio. Un juez del condado de Miami-Dade encontró causa probable para que la investigación continúe y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

Así fueron las mugshots (fotos policiales) de los streamers argentinos detenidos en Miami.

El informe policial sostiene que los jóvenes intentaron acceder al estadio con documentación que no era válida para ese partido. Esa versión coincide con publicaciones que ambos realizaron en redes sociales, donde mostraban el ingreso al recinto. Mármol y Perrotta se encontraban en Florida generando contenido IRL (In Real Life), un formato de transmisiones y videos grabados en escenarios reales, en el marco de la Copa del Mundo 2026.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta y cuál es su situación judicial

Los dos influencers integran un grupo de creadores de contenido junto al uruguayo conocido como "Bisicleta", quien se expresó públicamente tras conocerse la detención.

Los streamers argentinos forman parte del trío "Bisicleta" junto a otro influencers uruguayo.

"Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos", publicó en su cuenta de Instagram. Luego agregó: "Ellos están bien; actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta".

El caso ocurre en un contexto en el que Florida endureció las sanciones vinculadas al ingreso irregular a eventos masivos, especialmente tras los graves incidentes registrados en la final de la Copa América 2024, disputada también en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al partido entre Argentina y Colombia.