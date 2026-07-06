Descuentos y cuotas sin interés para disfrutar las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir tiempo en familia, disfrutar de propuestas culturales y recreativas, y descubrir nuevos espacios en distintos puntos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Para acompañar estos momentos, Banco Provincia ofrece durante julio una amplia variedad de beneficios que incluyen descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales con sus tarjetas de crédito y la billetera digital Cuenta DNI, para hacer más accesibles las actividades del receso escolar.

Todos días los días de julio hay 20% de ahorro y 4 o 6 cuotas sin interés en cines, teatros, recitales y parques y paseos, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco, con un tope de 20 mil pesos de descuento por transacción.

La propuesta incluye espacios recreativos y culturales especialmente seleccionados para las vacaciones de invierno, con el objetivo de acercar opciones accesibles para chicos, chicas y familias en distintos puntos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Todos los espectáculos que participan de la promo se pueden consultar en la página de beneficios de Banco Provincia.

La banca pública bonaerense también acompañará dos de los eventos culturales más importantes del receso escolar: la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, que se desarrollará del 11 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), y la Feria del Libro Infantil de Mar del Plata, que tendrá lugar del 18 de julio al 3 de agosto en el Torreón del Monje. En ambos habrá 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en stands adheridos.

Habrá descuentos en la Feria del Libro Infantil de Mar del Plata. Foto: 0223.

Novedades con Cuenta DNI

En julio, la billetera digital de Banco Provincia lanza una acción inédita exclusivo para su comunidad de usuarios/as de entre 13 y 17 años. Se trata de un 40% de reintegro en pagos de transporte realizados mediante la funcionalidad NFC de la app. El beneficio está disponible todos los días de julio y tiene un tope de reintegro de $15.000 por persona durante el mes. Para poder utilizarlo, es necesario asociar la tarjeta de débito de la app para pagos NFC.

En julio siguen los beneficios de Cuenta DNI. Foto: 0223.

Esta acción especial se suma a las promociones regulares de la app, que en el mes de las vacaciones de invierno ampliaron sus beneficios. Por ejemplo, la promo de gastronomía extendió su vigencia a toda la semana, en lugar de solo los sábados y domingos. Además, al igual que la acción en los locales de YPF Full, aumentó su tope de descuento de $8.000 a $10.000.

Con todas estas propuestas, Banco Provincia amplía sus beneficios para las vacaciones de invierno, impulsando el acceso a la cultura, el entretenimiento y la movilidad con promociones pensadas para acompañar a sus clientes y clientas durante todo el mes de julio.