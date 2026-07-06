Condenaron a prisión perpetua a los tres hombres que mataron y descuartizaron a "Lechuga" Pérez Algaba

Un jurado popular encontró culpables a Maximiliano Pilepich, Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas por el asesinato y posterior descuartizamiento de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, empresario cuyo cuerpo apareció dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge en julio de 2023.

Maximiliano Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas, dos de los condenados por el brutal crimen.

El veredicto se dio a conocer este lunes por la noche luego de varias jornadas de debate en los Tribunales de Lomas de Zamora. La fiscalía consideró que los acusados debían ser condenados por homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación y codicia.

Los representantes de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, también pidieron un veredicto condenatorio para los imputados. A su vez, sostuvieron que hubo alevosía, debido a que los disparos que mataron a “Lechuga” fueron por la espalda y en estado de indefensión

La valija en la que fueron encontrados los restos de la víctima.

La causa tuvo múltiples detenidos e imputados. Además de los tres ahora declarados culpables, otros cinco acusados —Flavia Bomrad, Luis Contreras, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Blanca Gladys Cristaldo— optaron por ser juzgados mediante un debate común.

Así fue el crimen que terminó con tres condenados a prisión perpetua

Según la fiscalía, el crimen ocurrido el 18 de julio de 2023 tuvo un móvil exclusivamente económico. La principal hipótesis arrojó que Fernando Pérez Algaba se dirigió a un predio de General Rodríguez con el objetivo de cobrar una deuda económica que mantenía con el ahora condenado, Maximiliano Pilepich.

Tras concretar el crimen, los asesinos descuartizaron el cuerpo y arrojaron los restos a un arroyo en el sur del Conurbano.

En el inicio de la investigación, una valija con parte del cadáver llevó a la detención de una joven trans. Sin embargo, tras comprobarse que no tenía relación con el crimen, fue sobreseída y quedó fuera del juicio oral.

De esta manera, se consideró que el comerciante fue asesinado para saldar de manera ilegal una deuda de 200.000 dólares vinculada a la entrega de cuatro departamentos.