Declara Charlotte Caniggia en la causa del empresario descuartizado: "Lo vi dos veces en mi vida"

La postergada declaración testimonial de Charlotte Caniggia en la causa que investiga el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba comenzó, finalmente, este martes a las 13.30 en la sede de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Esteban Echeverría, donde brinda su testimonio en estos momentos.

Con anteojos negros y tono serio, al arribar al lugar, la mediática dio unas breves declaraciones ante los cronistas que esperaban su llegada y negó cualquier vinculación con el empresario asesinado de dos disparos en la espalda y luego descuartizado en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. "No sé qué m... hago acá. Lo vi dos veces", dijo frente a los micrófonos, en compañía de su abogado, Alejandro Cipolla.

“No lo conozco, lo vi dos veces en mi vida. No sé qué mie... hago acá, sinceramente. No tengo ninguna relación, no sé por qué me están nombrando en la causa”, repitió en tono bajo, mientras caminaba rumbo a la dependencia policial.

La participante del "Bailando 2023" había sido citada originalmente este lunes a las 10. Sin embargo, Caniggia había pedido una postergación para declarar “en un ambiente tranquilo”. “Hoy va a ser imposible si están todos los medios de comunicación”, señalaron ayer desde su entorno.

Luego de ser mencionada en la investigación por uno de los siete detenidos por el homicidio del trader, la hija del ex futbolista Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis había sido citada por los investigadores para que aclarara cuál era el vínculo que la unía a "Lechuga".

Por qué fue citada a declarar

El martes pasado, la familia de Fernando Pérez Algaba solicitó formalmente que la mediática sea citada a declarar. El abogado Javier Ignacio Baños, quien representa a Rodolfo Pérez Algaba, el hermano de "Lechuga", había realizado ese día una presentación ante la fiscalía, luego de la declaración del comisario detenido, Horacio Córdoba, en la que vinculó a la mediática con el trader.

“Surge necesario el llamado a prestar declaración testimonial a Charlotte Caniggia, quien fue mencionada por el comisario, como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones (no muy transparentes), donde también podrían obtenerse no solo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles participes que gozan de impunidad”, destacó Baños en la solicitud.

Córdoba -oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que fue ahora pasado a disponibilidad- declaró ante el titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que era amigo de Pérez Algaba desde hace aproximadamente dos años y aseguró que comenzó su relación con él a partir del negocio de criptomonedas.

“Lo conoció en el mes de enero del 2021, cuando Fernando volvió de Cariló. Posteriormente, entabló una amistad con él a partir de que quería invertir en criptomonedas. Pero al poco tiempo empezaron a desmoronarse y Fernando le decía que no se preocupe, que el valor de las criptomonedas fluctuaba”, detalla la declaración de Córdoba.

También declaró que visitó una oficina que había armado la víctima, donde había "muchas computadoras con chicos haciendo trading", y que, según le había dicho el propio comerciante asesinado, "se la habría prestado Charlotte Caniggia".

Según uno de los detenidos por el crimen, la oficina en la que trabaja "Lechuga" era de la mediática.

Cómo habría conocido Caniggia a Pérez Algaba

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no se había pronunció al respecto hasta ahora, pero su abogado, Alejandro Cipolla, había desmentido previamemte el vínculo con el empresario descuartizado a través de un comunicado. “Se niega cualquier tipo de vinculación por parte de la Sra. Charlotte Caniggia con el Sr. Pérez Algaba, la misma no lo conocía, por lo que es falso cualquier tipo de cercanía”, rezaba el posteo de la cuenta de Instagram del letrado.

“Se van a iniciar acciones legales contra cualquier individuo que ensucie el buen nombre y honor de Charlotte Caniggia. La sola mención por parte de la prensa o en la investigación es a efectos de alimentar el circo mediático que gira en torno a este expediente”, finalizaba el texto publicado por Cipolla.

Hace tres semanas, el periodista Diego Esteves había revelado en el programa "A la tarde" de América que la ex pareja de la mediática tenía vínculos con el trader, cuyos restos seccionados fueron encontrados dentro de una valija, en un arroyo de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

“Charlotte estuvo mucho tiempo sin siquiera nombrarlo. Cuando lo nombró, solo dijo el de pila, y pese a que le insistieron para que lo llevara, no hubo caso”, indicó sobre el recelo de la joven al hablar de ex su novio, Roberto Storino Landi. El panelista agregó: “Ellos fueron socios: Storino y "Lechuga". Es más hicieron varios negocios en la compra y venta de autos en Buenos Aires”.

“Esa sociedad se rompió en 2019 ¿Por qué se rompió? Porque Roberto Storino empezó a ver el derrotero que llevó a "Lechuga" a la muerte que tuvo. Él vio cómo en un galpón "Lechuga" habría tenido a 30 personas dedicándose a vender créditos. Cuando empezó este negocio, entre otros, que a Roberto le hacían ruido, ahí él se abre”, aclaró Esteves.