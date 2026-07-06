Bitcoin cotiza cerca de los USD 62.600 tras recuperarse un 5,3% en la última semana, aunque el rebote todavía no alcanza para revertir la tendencia bajista que domina al mercado. Además, el volumen de operaciones cayó un 24%, una señal de que los compradores aún muestran cautela.

En el plano técnico, la criptomoneda se mantiene apenas por encima de las medias móviles de corto plazo, pero continúa muy lejos de su máximo histórico. Los analistas advierten que un cierre por encima de USD 63.500 podría impulsar una recuperación hacia los USD 66.700, mientras que perder el soporte de USD 61.350 abriría la puerta a caídas hacia los USD 60.000 o incluso USD 58.000.

El reciente rebote perdió fuerza rápidamente y la baja del volumen refleja que los grandes inversores siguen esperando señales más claras antes de tomar posición. Al mismo tiempo, la volatilidad permanece comprimida, un escenario que suele anticipar movimientos importantes en el precio.

En el frente macroeconómico, el mercado sigue de cerca los próximos datos de inflación en Estados Unidos. Un escenario de menor presión inflacionaria podría favorecer a los activos de riesgo como Bitcoin, mientras que una política monetaria más restrictiva tendría el efecto contrario.

Los indicadores técnicos ofrecen señales mixtas. El MACD muestra un cruce alcista, aunque sigue en terreno negativo, mientras que el RSI permanece en una zona neutral, sin indicar condiciones de sobrecompra ni sobreventa.

Para los analistas, el escenario más prudente es mantener posiciones y esperar una definición del mercado antes de aumentar la exposición. En el corto plazo, el rango entre USD 62.400 y USD 63.300 aparece como la zona clave para los operadores.

Con una tendencia de fondo todavía bajista, pero algunos indicios de recuperación, Bitcoin atraviesa un momento decisivo. La combinación de bajo volumen y escasa volatilidad hace prever que el próximo movimiento podría marcar el rumbo del mercado en las próximas semanas.