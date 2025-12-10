Dejar de mirar solo a Bitcoin: XRP vuelve al centro de la escena tras el lanzamiento del ETF

El lanzamiento del ETF de XRP mejoró de manera significativa el sentimiento del mercado. Inversores y analistas están revisando el valor de largo plazo del activo y poniendo el foco en su desarrollo de ecosistema, la demanda de potencia de cómputo y la liquidez general.

Distintos informes de la industria señalan que la aparición de un ETF basado en XRP podría atraer capital institucional, en un proceso similar al que atravesaron los primeros ETF de Bitcoin. Este movimiento aumentó la atención sobre la dinámica del mercado y el posible comportamiento del precio.

En paralelo, se observa un cambio en la mirada de quienes participan del sector de activos digitales: muchos ya no esperan un ciclo más marcado alrededor de los ETF, sino que analizan estrategias de posicionamiento temprano y modelos sostenibles dentro del ecosistema. En ese contexto, se mencionan con frecuencia los servicios de potencia de cómputo en la nube —como los que ofrece Moon Hash— porque permiten participar de sistemas basados en infraestructura sin necesidad de disponer de hardware propio.

A medida que el mercado sigue atento al impacto real de los ETF sobre XRP, crece el interés por combinaciones entre planificación de largo plazo y estrategias de diversificación en un escenario volátil.

Por qué Moon Hash ganó visibilidad desde la aparición del ETF

Moon Hash se presenta como una plataforma de computación en la nube creada en 2016, conocida por el uso de dispositivos alimentados con energía renovable, transparencia en la distribución de potencia de cómputo y una arquitectura orientada al cumplimiento normativo. La empresa, registrada en el Reino Unido, afirma que utiliza sistemas de seguridad internacionales como McAfee® y Cloudflare® para proteger datos y fondos. Sus operaciones se encuentran automatizadas mediante contratos inteligentes y la plataforma asegura prestar servicio a usuarios en más de 160 países.

Medidas de seguridad informadas por la empresa

Moon Hash detalla que su estructura de resguardo incluye:

Custodia en cold wallets: más del 80% de los fondos se mantiene fuera de línea.

Cobertura de seguros: la empresa señala que sus activos están asegurados por Lloyd’s of London.

Sistemas de control basados en IA: monitoreo en tiempo real de operaciones para prevenir actividades sospechosas.

Auditorías externas: revisiones de seguridad y cumplimiento realizadas por PwC.

Red global de protección: infraestructura de Cloudflare y McAfee para defensa constante.

Según la compañía, este conjunto de medidas permite ofrecer un entorno transparente y auditable para la administración de activos digitales.

Cómo funciona la plataforma

La firma explica que el uso de Moon Hash está orientado a simplificar el acceso a potencia de cómputo:

Registro: mediante correo electrónico. Depósito de criptomonedas: acepta XRP, BTC, ETH, USDT y otros activos. Selección de planes: distintos niveles de contratación de potencia de cómputo. Automatización: el sistema administra las operaciones de manera continua.

La empresa también publica distintos planes y contratos orientados a usuarios que deseen participar de su infraestructura de computación en la nube.

Conclusión

El mercado cripto atraviesa un momento de transición y la aparición del ETF de Ripple (XRP) marcó una nueva etapa dentro del ecosistema. En ese contexto, plataformas que ofrecen servicios complementarios de infraestructura —como potencia de cómputo en la nube— ganaron visibilidad y discusión pública. Mientras el sector sigue evaluando el verdadero impacto de los ETF sobre XRP y otros activos, se consolida un debate más amplio sobre qué herramientas y modelos podrán sostenerse en el tiempo dentro de un mercado en evolución.

Visitá https://moonhash.com/home.html para más información.

Descargar la app en https://moonhash.com/about.html

---

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).