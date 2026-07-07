Con cambios, Argentina quiere dar un paso más ante Egipto

Argentina zafó de la eliminación y el papelón ante Cabo Verde. Jugó mal, no tuvo la intensidad que se le conoce, le empataron dos veces el partido y se desahogó en el suplementario para meterse en octavos de final. Cada vez con menos margen de error, la Selección juega a las 13 ante Egipto, en Atlanta, para dar un paso más y seguir alimentando el sueño el bicampeonato. Lionel Scaloni meterá mano en el once titular, con tres cambios confirmados y ¿una sorpresa?.

Ante Cabo Verde, hubo errores puntuales en defensa, se sufrió la falta de conexión de los mediocampistas y Lionel Messi está demasiado solo en ataque por el bajo rendimiento de Thiago Almada y los dos "9" que todavía no pudieron destaparse.

Por eso, Scaloni hará variantes y tratará de dar un golpe de efecto. En el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico irá en lugar de Facundo Medina, en la mitad de la cancha se metió Leandro Paredes como volante central natural y el que dejará el equipo es Almada, mientras que en ataque tendrá su chance desde el arranque Julián Álvarez. Sin embargo, hay lugar para una sorpresa que sería Nicolás González, en desmedro de Enzo Fernández o Alexis Mac Allister.

Egipto, por su parte, sufrió muchísimo para meterse en los octavos de final debido a que en su última presentación le ganó recién por penales a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. La principal carta ofensiva para los dirigidos por Hossam Hassan es el delantero Mohamed Salah, que fue uno de los mejores jugadores durante la última década.



