Pantalla gigante, color y aguante: juega la Selección y el partido se vive en Brewhouse.

La Feliz Tribuna Fest ya se convirtió en un clásico de Mar del Plata cada vez que juega la Selección y, este martes no será la excepción. Tras el éxito de lascuatro primeras ediciones, esta jornada habrá una nueva concentración para acompañar a la Scaloneta en su partido frente a Egipto.

El Tribuna Fest es un clásico de Mar del Plata

La propuesta de Ciudad Cultural BrewHouse Puerto cuenta con una pantalla gigante para seguir el encuentro que comenzará a las 13. La apertura del predio está prevista para las 11 con actividades previas y promociones especiales para los asistentes.

Como en cada edición, desde la organización indicaron que debido a la gran cantidad de público que se espera, es recomendable llegar con tiempo para elegir un buen lugar y disfrutar del encuentro con total comodidad.

Además, desde BH adelantaron que habrá un ambiente especialmente pensado para los fanáticos del fútbol, con música, gastronomía y la posibilidad de vivir el partido en comunidad, como ocurrió durante las tres fechas de fase de grupo.

Desde las 11 habrá diferentes propuestas para alentar a la selección

La invitación está dirigida a familias, grupos de amigos y simpatizantes que quieran seguir a la Scaloneta en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión.

El Tribuna Fest se desarrollará en BrewHouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, y la organización recomendó reservar lugar con anticipación a través de cultutickets.