La actividad pesquera se desplomó 24,3% en mayo y profundiza la crisis del sector

La actividad pesquera registró una fuerte caída en mayo, según el último informe difundido por el INDEC.

La actividad pesquera volvió a exhibir un fuerte retroceso durante mayo y reflejó la delicada situación que atraviesa uno de los sectores productivos más importantes de Mar del Plata. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero registró una caída interanual del 24,3%, mientras que también retrocedió 1,4% respecto de abril en la serie desestacionalizada.

El informe oficial señala que el mayor impacto negativo provino de la pesca marítima, cuya actividad se desplomó un 29% en comparación con mayo de 2025. Si bien el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía muestra una mejora del 7,7% frente al mismo período del año pasado, el resultado de mayo confirma una fuerte desaceleración del sector.

El sector atraviesa un complejo escenario económico que impacta en la producción y genera preocupación en el principal puerto pesquero del país.

A nivel general, el IPI pesquero acumula entre enero y mayo un crecimiento del 9,7% interanual, aunque ese dato quedó opacado por el marcado deterioro registrado en el último mes relevado. Además, la serie tendencia-ciclo también mostró una baja del 2,9% respecto de abril, otro indicador de la pérdida de dinamismo de la actividad.

Entre los distintos recursos pesqueros, los moluscos protagonizaron el peor desempeño, con un derrumbe interanual del 95,8%, mientras que los crustáceos crecieron de manera extraordinaria y los peces también registraron una variación positiva. Sin embargo, esas mejoras no alcanzaron para compensar la fuerte caída del conjunto de la producción pesquera.

Los datos del Indec se conocen en un momento especialmente complejo para la industria pesquera, que atraviesa una prolongada crisis marcada por la caída de la rentabilidad, conflictos laborales, menores niveles de actividad y reclamos del sector empresario y gremial por medidas que permitan recuperar competitividad. En Mar del Plata, principal puerto pesquero del país, el escenario genera preocupación por el impacto sobre el empleo y la actividad económica vinculada al puerto.

El desempeño por tipo de buque

En este caso, los desembarques que fueron realizados por los “Buques fresqueros” mostraron una variación positiva del 23,1% respecto a igual mes del año anterior. A su vez, el acumulado entre enero y mayo de este año sobre el acumulado del año anterior registró una caída de 5,0%.

Por su parte, los desembarques realizados por los “Buques congeladores” registraron una baja del 38,5% respecto a igual mes del año anterior y, en el acumulado enero-mayo de 2026 se impuso un crecimiento del 14,1% respecto a igual acumulado del año anterior.

Fuente: Indec, Dirección Nacional de Estadísticas Económicas. Dirección de Estadísticas Agropecuarias, Silvicultura y Pesca.

Además, la actividad de la “pesca marítima” tuvo una variación negativa respecto al mismo mes del año anterior del orden del 29,0%. Y para ese mes, en los desembarques en “Buques fresqueros” la incidencia fue positiva, marcada en el orden del 3,6% en la variación interanual del índice de pesca marítima.

Por último, los desembarques en “Buques congeladores” registraron una incidencia a la baja de 32,6% en la variación interanual del índice de este sector de actividad económica.