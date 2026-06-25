"Nunca vi un ataque tan sistemático contra Mar del Plata": el sector pesquero irá a la Justicia contra el Gobierno

Aseguran que los nuevos permisos para la pesca de calamar favorece a los puertos patagónicos y profundiza la crisis de la industria local.

La denominada Mesa de la Pesca resolvió este jueves avanzar con una presentación judicial contra una resolución del Consejo Federal Pesquero al considerar que discrimina a Mar del Plata y perjudica a la principal industria de la ciudad.

La decisión fue anunciada luego de un encuentro que reunió a representantes de cámaras empresarias, cooperativas y sindicatos del sector, quienes coincidieron en denunciar que las últimas medidas impulsadas por el Gobierno nacional forman parte de una política que busca trasladar la actividad pesquera hacia los puertos patagónicos.

El abogado Fernando Herrera, representante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (Fecoaport) y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), confirmó que ya se inició una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 6 del Consejo Federal Pesquero.

"La resolución establece la licitación de 18 nuevos permisos para la pesca de calamar y, en su anexo 5, claramente discriminó a Mar del Plata la menor calificación, promoviendo los puertos del sur para todos aquellos empresarios que quieran invertir en la Argentina", sostuvo a 0223 y aclaró que "no solo afecta al sector portuario, sino que repercutirá en la totalidad de la ciudad, a la que va a dejar sin su mejor recurso económico".

En el encuentro advirtieron que discriminaron a Mar del Plata "con la menor calificación, promoviendo los puertos del sur".

Según explicó, la normativa establece permisos de entre cinco y treinta años para la producción de calamar y el sistema de puntuación termina beneficiando a otros puertos. "Incluso empresarios marplatenses se verán obligados a trasladar sus inversiones al sur", remarcó el líder sindical.

En ese sentido, aseguró además que la resolución carece de fundamentos técnicos que justifiquen esa diferenciación y sostuvo que el Consejo Federal Pesquero "excede las facultades que le otorga la Ley Federal de Pesca", ya que está implementando un esquema de "promoción industrial" que solo podría debatirse en el Congreso de la Nación.

Asimismo, durante la reunión también se expresó el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), Pablo Trueba, quien le aseguró a este medio que nunca había visto "un ataque tan sistemático" contra el puerto de Mar del Plata.

El dirigente recordó el intento de modificar el régimen pesquero durante el tratamiento de la Ley Bases, el proyecto para transferir cuotas de la flota fresquera a los buques congeladores, que finalmente quedó archivado, y advirtió que ahora el conflicto se trasladó a los permisos para la pesca del calamar y, más adelante, podría repetirse con la cuotificación del langostino.

Sostuvieron que la resolución otorga ventajas competitivas y de puntaje a terminales portuarias patagónicas, restándole competitividad a Mar del Plata.

"Es un ataque a Mar del Plata. Si no pudieron avanzar por una ley, ahora buscan hacerlo a través del Consejo Federal Pesquero", cuestionó, al mismo tiempo que se expresó Carlos Mezzamico, referente de los estibadores, quien afirmó que las nuevas licencias "no generarán más empleo" como sostiene el Gobierno.

"Todos piensan que son 18 poteros, pero son 36 porque tienen el doble de carga que los que pescan actualmente. Entonces, eso mata al caladero. Lo vacían antes y cada vez va a haber menos trabajo. Es una mentira más grande que todo el mar argentino", advirtió el secretario general del Supa.

Por su lado, la secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), Cristina Ledesma, aseguró que la situación de los trabajadores en tierra atraviesa uno de sus peores momentos, debido a que la mayor parte del empleo depende del procesamiento de merluza, mientras que el calamar y el langostino prácticamente no generan actividad para las plantas marplatenses.

"Lamentablemente no vemos ni el calamar ni el langostino, los vemos pasar por nuestras por nuestras narices. Nuestra situación es cada vez más complicada y crítica, porque cada vez se hace menos merluza y hay menos trabajo en tierra", remarcó.

La dirigente aseguró que actualmente el sector cuenta con menos de 2.000 trabajadores registrados, cuando en 2002 superaba los 4.000. "Cuando cierra una planta perdemos alrededor de cien puestos de trabajo. Hoy vemos algo que antes no pasaba: trabajadores que vienen al sindicato a pedir una bolsa de mercadería porque no llegan a fin de mes", lamentó.

En última instancia, la dirigente pesquera cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas del sector y aseguró que esa situación desalienta nuevos reclamos, provocando que los trabajadores acepten "condiciones muy malas por miedo a perder lo poco que tienen".