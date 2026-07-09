La Selección Argentina ya conoce al árbitro para enfrentar a Suiza: quién es y sus antecedentes

La FIFA oficializó al portugués Joao Pinheiro como juez principal del duelo entre la Selección Argentina y Suiza. Será su tercera presentación en la Copa del Mundo y la segunda con los europeos como protagonistas.

La FIFA confirmó las autoridades para uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro entre la Selección Argentina y Suiza, que se disputará este sábado 11 de julio desde las 22 en Kansas City, será dirigido por el portugués Joao Pinheiro, un árbitro con amplia experiencia internacional que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo clave por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Pinheiro, de 38 años y nacido en Vila Nova de Famalicão, es árbitro internacional desde 2016 y se consolidó como uno de los jueces de mayor proyección dentro de la UEFA. En esta Copa del Mundo será su tercera presentación como árbitro principal, luego de dirigir el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia en la fase de grupos y la victoria de Canadá por 1-0 frente a Sudáfrica en los dieciseisavos de final.

El dato que llama la atención es que será la segunda vez que Pinheiro arbitre a Suiza en este Mundial 2026. En cambio, nunca dirigió a la Selección Argentina en competencias oficiales de mayores. Sí lo hizo en categorías juveniles, donde el balance para la Albiceleste fue de dos victorias y una derrota entre los seleccionados Sub-17 y Sub-20.

El equipo arbitral estará conformado íntegramente por autoridades de distintos países. Los asistentes serán los portugueses Bruno Jesús y Luciano Maia, mientras que los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen actuarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. La FIFA todavía no confirmó quiénes estarán a cargo del VAR y del AVAR, una designación que se conocerá en las próximas horas.

La Selección Argentina afrontará un nuevo desafío en su camino hacia la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022. Luego de eliminar a Cabo Verde y Egipto, el equipo de Lionel Scaloni buscará superar a Suiza para meterse en las semifinales del Mundial 2026. Con Joao Pinheiro como árbitro principal y un estadio repleto en Kansas City, el encuentro promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada.