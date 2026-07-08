El argentino que estará en ojos de todos: dirige Francia - Marruecos

El bahiense tendrá los ojos del mundo encima. Será su tercer partido en este Mundial.

La FIFA designo a Facundo Tello como el árbitro principal que dirigirá el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 realizado en Estados Unidos, Canadá y México.

El oriundo de Bahia Blanca estará acompañado por cuatro argentinos más, Juan Pablo Belati como el primer asistente, Gabriel Chade como segundo, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro será el asistente de reserva.

Además, será el tercer duelo que dirija en esta edición de la Copa, en fase de grupos impartió justicia en el encuentro de Bosnia Herzegovina 1-0 Canadá y Sudáfrica 1-0 ante Corea del Sur, es el segundo Mundial consecutivo que participa Facundo, luego de su gran actuación en Qatar 2022.

En el mundial pasado tuvo la dicha de ser el juez en la misma cantidad de encuentros que este año, Suiza-Camerún y Corea del Sur-Portugal en fase de grupos, continuando con el cruce en cuartos entre Marruecos y Portugal.

El arbitró argentino será quien lleve las riendas del duelo entre los europeos y africanos desde las 17, en el Gillette Stadium en Massachusetts, por llave que definirá a los semifinalistas en el Mundial 2026.



