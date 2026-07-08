Nos falta algo: por qué no hay partidos del Mundial después de 27 días

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 8 de julio su primera jornada sin partidos, luego de 27 días consecutivos de acción desde el comienzo del certamen. La pausa no responde a una suspensión ni a un cambio de último momento, sino que forma parte del calendario oficial de la FIFA para permitir la recuperación de los ocho seleccionados que siguen en carrera antes del comienzo de los cuartos de final.

La Copa del Mundo atravesó casi un mes de actividad ininterrumpida entre la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final, por lo que el descanso aparece como un punto clave en la previa de la recta decisiva del torneo.

A diferencia de las etapas anteriores, desde los cuartos de final el margen de recuperación se reduce y cada partido adquiere carácter eliminatorio absoluto, con viajes largos entre sedes y menos tiempo para preparar los encuentros.

Además del aspecto físico, la jornada libre también favorece la logística de las delegaciones, teniendo en cuenta las grandes distancias entre varias de las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá.

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

17hs. Francia vs. Marruecos (Boston)

Viernes 10 de julio

16hs. España vs. Bélgica (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio

18hs. Noruega vs. Inglaterra (Miami)

22hs. Argentina vs. Suiza (Kansas City)



