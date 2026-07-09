La Selección Argentina lidera un ranking mundial que sorprendió a todos

Un reconocido sitio de críticas de películas y series abrió una sección especial para calificar los encuentros del Mundial 2026 y la Selección Argentina se quedó con los primeros puestos del ranking gracias a sus inolvidables actuaciones.

La Selección Argentina no solo es una de las grandes candidatas a conquistar el Mundial 2026, sino que también se convirtió en la gran protagonista del torneo para los hinchas de todo el mundo. En una curiosa iniciativa, el portal especializado Series Graph, conocido por sus reseñas de películas y series, habilitó una categoría exclusiva para que los usuarios calificaran los partidos de la Copa del Mundo, y la Albiceleste domina con autoridad el ranking de los encuentros más emocionantes.

La propuesta tuvo una enorme repercusión entre los fanáticos. Con cerca de 250 mil votos registrados antes del inicio de los cuartos de final, miles de usuarios puntuaron cada partido como si fuera una producción cinematográfica. El resultado fue un listado que refleja cuáles fueron los espectáculos futbolísticos que más atraparon al público durante el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer puesto quedó para el electrizante triunfo de la Selección Argentina por 3-2 frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El encuentro, que se resolvió en el tiempo suplementario gracias al gol de Cristian Romero con un cabezazo que terminó desviándose en Borges, recibió una impresionante calificación de 9,8 puntos sobre 10. Además, obtuvo la máxima distinción del sitio, denominada "Cine Absoluto", reservada únicamente para los eventos considerados excepcionales.

El segundo lugar fue para la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final, con una puntuación de 9,5. Sin embargo, la Selección Argentina volvió a meterse entre los mejores al ocupar el tercer puesto gracias al inolvidable 3-2 sobre Egipto. La remontada de la Scaloneta, que levantó un 0-2 en los últimos minutos para avanzar a los cuartos de final, fue valorada con un 9,4 y quedó entre los partidos más emocionantes de toda la competencia.

El recorrido del equipo de Lionel Scaloni también refleja cómo fue creciendo su rendimiento con el paso de los partidos. El debut con triunfo 3-0 frente a Argelia obtuvo 8,4 puntos, la victoria 2-0 sobre Austria fue calificada con 7,6 y el éxito por 3-1 ante Jordania recibió un 7,4. Mientras la Selección Argentina continúa su camino en busca del bicampeonato, los fanáticos ya eligieron: la Scaloneta no solo gana dentro de la cancha, sino que también protagoniza los espectáculos más atrapantes del Mundial 2026.