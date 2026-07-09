Alarma en Brasil: Neymar analiza el retiro y crece la incertidumbre sobre su futuro

El futuro de Neymar es una incógnita después de la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. Desde su entorno aseguran que el delantero evalúa seriamente ponerle fin a su carrera profesional.

El fracaso de Brasil en el Mundial 2026 podría marcar un antes y un después en la carrera de Neymar. Luego de una Copa del Mundo en la que apenas tuvo participación por distintos problemas físicos, el delantero de Santos atraviesa un momento de profunda reflexión y, según la prensa brasileña, analiza seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional en los próximos meses.

La información fue revelada por el reconocido medio brasileño UOL, que aseguró que el entorno del futbolista lo nota "cansado del mundo del fútbol". Mientras disfruta de unos días de descanso junto a su familia en Florida, Neymar estaría evaluando cuál será el próximo paso de una trayectoria que lo convirtió en una de las máximas figuras del fútbol brasileño en las últimas dos décadas.

Aunque su contrato con Santos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, el atacante tendría tres caminos posibles:

Regresar al club paulista para cumplir el vínculo firmado. La posibilidad de continuar su carrera en un equipo con menores exigencias deportivas. El que más repercusión genera, es anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional .

Si bien desde el entorno del jugador consideran que la opción más probable es que vuelva a vestir la camiseta de Santos hasta el final de su contrato, la decisión todavía no está tomada. Con la reanudación de las competencias cada vez más cerca, Neymar deberá resolver en los próximos días qué hará con el tramo final de una carrera repleta de éxitos individuales, pero también marcada por lesiones y frustraciones en los momentos decisivos.

Lo que sí parece definitivo es su despedida de la Selección de Brasil. Tras la derrota frente a Noruega que significó la eliminación del Mundial 2026, el propio Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Verdeamarela.

Cerró su ciclo con 130 partidos oficiales, 130 goles y 59 asistencias, aunque a nivel de títulos solo pudo levantar la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahora, mientras el fútbol brasileño espera una definición, el futuro de una de sus máximas estrellas permanece rodeado de incertidumbre.