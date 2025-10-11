Bombazo Mundial: aseguran que puede volver la MSN

El Inter de Miami prepara una oferta para reunir a Neymar con Messi y Luis Suárez, reviviendo así la legendaria “MSN” en la MLS.

El trío Messi-Neymar-Suárez causó sensación en el Barcelona. Aunque todos están en la recta final de sus carreras, el Inter de Miami aún intenta materializar la idea de reunir a este trío para una última aventura en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

A principios de este año, Neymar regresó a su antiguo equipo, el Santos, con un contrato de corto plazo de seis meses, después de despedirse del Al-Hilal.

Además de redactar nuevos contratos para Messi y Suárez (ambos de 38 años), el equipo estadounidense también está considerando seriamente la posibilidad de reclutar a Neymar.

Según publicó el Daily Mail, la directiva del club rosa ya cerró la llegada del lateral Sergio Reguilón y mantiene abierta la posibilidad de fichar a Neymar, actualmente jugador del Santos. El brasileño, de 33 años, finaliza contrato a finales de año y podría negociar su llegada a Estados Unidos para reunirse con sus viejos compañeros.

Aunque todavía hubieron negociaciones directas, el representante de Neymar admitió que la llegada del astro brasileño a Estados Unidos durante el año del Mundial es un beneficio potencial, tanto dentro como fuera del campo. También es una perspectiva atractiva para el exdelantero del Barça, en un momento en el que su carrera está en declive y se lesiona con frecuencia.

En cuanto al Inter Miami, tienen un buen potencial financiero y están buscando el campeonato de la Copa MLS, ya que la temporada está a punto de terminar. El propio Messi también aspira a ganar la Bota de Oro de la MLS. El argentino marcó 24 goles, uno más que Sam Surridge y Denis Bouanga.