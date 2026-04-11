¿Último baile? Ancelotti habló de Neymar y desató una ola de ilusión para el Mundial 2026

El astro brasileño atraviesa un gran presente y crece la expectativa por su posible regreso a la Selección en la próxima Copa del Mundo.

El nombre de Neymar vuelve a tomar fuerza en la previa del Mundial 2026. En medio de la planificación de la Selección de Brasil, el entrenador Carlo Ancelotti se refirió a la posibilidad de convocarlo y dejó un mensaje que encendió la ilusión de todo un país: el crack “está en el buen camino”.

El delantero atraviesa un gran momento en el Santos, donde volvió a reencontrarse con su mejor versión tras la dura lesión de rodilla. En lo que va del año, ya disputó seis partidos, con un saldo más que positivo: tres goles y tres asistencias que lo posicionan nuevamente como una pieza determinante.

En una entrevista con el medio francés France Football, Ancelotti fue claro respecto al presente del brasileño: “Debe seguir de esta manera y mejorar su condición”. Además, dejó en claro cuál será el principal criterio para armar la lista definitiva: “Convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”.

El técnico italiano también elogió el talento de Neymar y no dudó en remarcar su potencial de cara a la Copa del Mundo. “Tras su lesión ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”, aseguró, dejando abierta la puerta a su inclusión.

Pensando en lo futbolístico, Ancelotti incluso adelantó en qué rol podría utilizarlo dentro del equipo: más centrado y cerca del área rival, una posición en la que hoy se siente cómodo y donde puede marcar diferencias en los metros finales. De confirmarse su presencia, sería su cuarta participación mundialista tras Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

De cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, Brasil buscará cortar una sequía de 24 años sin títulos y ya conoce su camino inicial: compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia. Con Neymar en recuperación y mostrando señales positivas, la ilusión vuelve a crecer en la Verdeamarela.