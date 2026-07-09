Alvarado tiene nuevo presidente: comienza una nueva etapa en el club al mando de Alejandro Naveiro

Tras finalizar el mandato de la Comisión Normalizadora, el Club Atlético Alvarado oficializó la asunción de Alejandro Naveiro como presidente al frente de una lista única de consenso que conducirá la institución.

El Club Atlético Alvarado dio un paso clave en su proceso institucional al oficializar la finalización del mandato de la Comisión Normalizadora y anunciar la asunción de Alejandro Naveiro como nuevo presidente de la entidad. La designación se produjo luego de completar la regularización ante Personería Jurídica y mediante una lista única de consenso, marcando el inicio de una nueva etapa para la institución marplatense.

A través de un comunicado oficial, el club informó que la normalización administrativa quedó concluida y que, a partir de este momento, la conducción estará encabezada por Naveiro. La nueva Comisión Directiva quedó conformada con socios anteriores al 31 de diciembre de 2028, tal como establecen las disposiciones vigentes para este proceso institucional.

Junto a Alejandro Naveiro estarán Ricardo Liceaga Viñas, Héctor Romero, Fabián Messina, Federico Huergo y el resto de los integrantes de la Comisión Directiva. La conformación de una lista única permitió cerrar el proceso institucional sin necesidad de elecciones, consolidando un acuerdo entre los distintos sectores vinculados a la vida política del club.

Desde la institución destacaron que el objetivo principal de esta nueva gestión será fortalecer el crecimiento de Alvarado tanto en el aspecto institucional como deportivo. Además, invitaron a socios e hinchas a involucrarse activamente en la vida del club para acompañar esta nueva etapa y continuar impulsando el desarrollo de una de las entidades más representativas de Mar del Plata.

Con la llegada de Alejandro Naveiro a la presidencia, Alvarado deja atrás el período de normalización y abre un nuevo capítulo con autoridades elegidas por consenso. La expectativa ahora estará puesta en los desafíos que afrontará la nueva dirigencia para consolidar el proyecto institucional y seguir potenciando al club en todos sus ámbitos bajo el mensaje que acompañó el anuncio oficial: "Entre todos hagamos a Alvarado cada día más grande".

Además con la llegada de Naveiro como nuevo presidente, la dirigencia confirmó la continuidad de Pablo Martel como el DT de la institución. El "Torito" deja atrás los temas políticos y ahora pensará en lo deportivo que actualmente lo encuentra como el líder del grupo d del Torneo Federal A con 26 unidades por delante de Olimpo.