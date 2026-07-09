Francia en piloto automático: el elenco francés venció a Marruecos y se metió en semis

El equipo de Didier Deschamps venció 2-0 al equipo africano y se metió entre las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo.

Francia confirmó su enorme presente en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final disputados en Boston. El equipo dirigido por Didier Deschamps dominó gran parte del encuentro y encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Con este resultado, los galos alcanzaron su tercera semifinal mundialista consecutiva, igualando una marca que hasta ahora solo habían conseguido Alemania y Brasil. Ahora esperan por su rival que saldrá del duelo entre España y Bélgica.

El conjunto francés salió decidido desde el inicio y generó varias situaciones claras frente al arco defendido por Bono. Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos y luego Upamecano obligó al arquero marroquí a otra gran intervención. Sin embargo, la oportunidad más clara llegó a través de un penal cometido por Mazraoui sobre el delantero francés. Mbappé ejecutó desde los doce pasos, pero Bono adivinó la intención y mantuvo el empate antes del descanso.

Lejos de sentir el impacto por el penal desperdiciado, Francia mantuvo la intensidad en el complemento. Marruecos intentó adelantarse unos metros, aunque siguió sufriendo el poder ofensivo de los europeos. La recompensa llegó a los 60 minutos, cuando Désiré Doué asistió a Mbappé, que esta vez definió con categoría al segundo palo para romper el cero y alcanzar las ocho conquistas en el torneo, igualando a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.

El segundo golpe llegó pocos minutos después. Dembélé recibió la pelota en tres cuartos de cancha, avanzó sin oposición y sacó un potente remate desde la frontal del área que dejó sin respuestas a Bono. Con el 2-0, Francia manejó el trámite con tranquilidad, mientras Marruecos intentó reaccionar con algunas aproximaciones de Ounahi y El Aynaoui que encontraron respuestas seguras de Mike Maignan.

La única preocupación para Deschamps apareció sobre el final del partido, cuando Mbappé sintió una molestia física y pidió el cambio. El delantero abandonó el campo caminando por sus propios medios, por lo que todo indica que no sería una lesión de gravedad. Francia incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja en los minutos finales, aunque Bono evitó una diferencia mayor con nuevas intervenciones destacadas.

Con esta victoria, Francia ratifica su condición de potencia mundial y sigue soñando con conquistar su tercer título tras las consagraciones de 1998 y Rusia 2018. Además, mantiene una impresionante estadística al haber superado 16 de sus últimas 17 series eliminatorias mundialistas, sin contar finales. Marruecos, por su parte, volvió a firmar una destacada campaña llegando hasta los cuartos de final, aunque nuevamente quedó eliminado a manos del seleccionado francés.