Giro macabro: mintieron sobre la muerte de su amigo, pero la autopsia reveló lo peor

Antes de su fallecimiento, se registró el ingreso de dos sujetos a la propiedad.

Un macabro engaño montado tras un asesinato quedó al descubierto tras una exhaustiva investigación judicial en el Conurbano. La policía detuvo a cuatro personas en la localidad de Quilmes luego de que la autopsia revelara que un vecino de 51 años fue estrangulado con un cable. Los sospechosos habían llamado a las autoridades asegurando que la víctima había sufrido un paro cardíaco por enfermedades previas. El informe forense desmintió por completo la mentira inicial y puso en marcha un rápido operativo de captura.

El cadáver de la víctima fue hallado acostado sobre la cama de su vivienda ubicada sobre la calle 856 en San Francisco Solano. Un presunto amigo del hombre realizó la llamada de emergencia médica para denunciar la supuesta muerte por causas biológicas. El denunciante buscaba engañar a los médicos para evitar las sospechas de un ataque criminal dentro del domicilio. La llegada del personal de salud dio inicio a la intervención de la Fiscalía Número 6 de la jurisdicción.

El ataque había sido perpetrado con un cable.

Cómo descubrieron que la coartada era una mentira

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona fue fundamental para desarmar la farsa construida por los implicados. En las imágenes registradas por los dispositivos se observa el ingreso de dos hombres a la casa momentos antes de la llegada de la ambulancia. Uno de los agresores huyó rápidamente del lugar con pertenencias del fallecido, mientras el otro permaneció adentro para simular la trágica escena.

Los peritos de la fuerza policial lograron rastrear a los dos principales sospechosos del homicidio hasta un taller mecánico ubicado en Florencio Varela. Las fuerzas de seguridad ejecutaron un operativo sorpresa que terminó con el arresto inmediato de ambos involucrados en el establecimiento. La justicia procesó a los acusados bajo la carátula de homicidio agravado tras comprobarse el ataque perpetrado con un cable.

La mujer de la víctima intentó usurpar la casa.

El giro insólito que sumó la causa

La causa sumó un giro insólito cuando la pareja de la víctima y otra mujer intentaron usurpar la propiedad deshabitada para vender sus bienes. Ambas fueron arrestadas al resistirse a la inspección judicial y atrincherarse para impedir el trabajo de la Policía Científica. Los cuatro implicados en la trama fueron trasladados a la sede del fuero penal para prestar declaración indagatoria ante las autoridades.