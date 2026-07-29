Macabro: hallan muerto a un joven en un automóvil sobre ruta 63 e investigan un homicidio

La zona de ruta 63 y el auto en donde apareció sin vida el joven de 28 años. (Foto criterioonline.com)

Un hombre de 28 años fue hallado sin vida este miércoles dentro de un automóvil detenido sobre la banquina de la ruta provincial Nº 63, a la altura del kilómetro 27. Con el avance de las primeras diligencias, la Justicia resolvió investigar el caso bajo la carátula de homicidio.

El hecho fue advertido cuando personal del destacamento vial General Conesa acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un presunto accidente vehicular. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un Peugeot 408, dominio OCR-343, detenido sobre la banquina en sentido ascendente.

En el interior del vehículo encontraron a un hombre sin vida. La médica interviniente examinó el cuerpo en el lugar e informó que presentaba una profunda herida cortante en la zona del cuello.

Personal de la policía científica al intervenir en ruta 63. (Foto criterioonline.com)

La víctima oriunda de San Miguel

Posteriormente, efectivos de la Policía Científica de Dolores, encabezados por el subcomisario José Herrera, realizaron las pericias e identificaron a la víctima como Nicolás Ricardo Compagnucci, de 28 años, domiciliado en la localidad bonaerense de San Miguel.

Durante la inspección se secuestró su billetera, que contenía el DNI, la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y dinero en efectivo, sin que se advirtieran faltantes.

Autopsia en Dolores

La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 4 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del fiscal Mario Pérez, dispuso la realización de las primeras actuaciones y ordenó la autopsia, programada para las 14 horas a cargo del médico forense.

Asimismo, el fiscal encomendó la investigación a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores, bajo la conducción del comisario inspector Jorge Sánchez, quien se hizo presente en el lugar junto a personal de esa dependencia para avanzar con las tareas investigativas.

Por el momento, las autoridades no informaron la hipótesis del crimen ni se reportaron personas detenidas, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio.