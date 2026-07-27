Identificaron al hombre asesinado por sus primos cuando hacía ruidos con una moto: los frondosos antecedentes de los involucrados

En el marco del avance de la causa por el crimen que se registró este lunes por la tarde en el barrio Fray Luis Beltrán, la Justicia identificó a la víctima y a los tres sujetos que fueron a reclamarle a su primo por el ruido que hacía con el caño de escape de una moto. Los acusados registran extensos antecedentes penales y quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Era primo de la víctima.

Tal como adelantó 0223, el hecho se registró en inmediaciones de Felipe de Arana y Vulcán. La víctima fue identificada como Raúl Diego Coliguante, de 40 años, domiciliado en el mismo lugar donde ocurrió el hecho.

Lo atraparon en el lugar de los hecho.

Según el parte policial de la comisaría decimoquinta, el conflicto se originó por ruidos molestos entre vecinos y familiares: Coliguante se encontraba en el domicilio de sus primos cuando, en circunstancias que son materia de investigación, recibió cuatro puñaladas, lo que le causó la muerte en el lugar.

Los imputados y sus antecedentes

El rápido accionar de los efectivos policiales permitió aprehender a Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, los tres de 39 28 y 24 años, respectivamente, primos de la víctima. El último de los agresores logró escapar pero fue capturado poco después por personal de la DDI Mar del Plata en la vía pública. El fiscal de la UFI N° 7, Carlos Russo, dispuso la aprehensión de los tres y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Lugar de los hechos.

El historial judicial de los involucrados es extenso. Jonatan David Coliguante acumula causas que van desde 2006 hasta 2020, entre ellas tentativa de robo, hurto agravado, atentado contra la autoridad, daño agravado y resistencia a la autoridad, con antecedentes tanto en Mar del Plata como en Lomas de Zamora.

Personal de la comisaría decimoquinta intervino en el hecho.

La propia víctima, Raúl Diego Coliguante, también registraba un historial judicial desde 2010 que incluía causas por robo, amenazas, atentado contra la autoridad y lesiones agravadas en el marco de violencia de género, con al menos dos períodos de detención en unidades penales de la provincia de Buenos Aires.

La causa quedó caratulada como homicidio bajo la instrucción de la UFI N° 7 a cargo del Dr. Russo, con intervención de la DDI Mar del Plata y personal de Policía Científica. La autopsia fue solicitada y se aguarda su realización para determinar con precisión las causas del deceso.