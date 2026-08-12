Con la camiseta bien puesta: docentes universitarios se movilizaron frente al Conicet por la ciencia y la educación pública

Los docentes universitarios participaron de la jornada de paro y movilización frente a las puertas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), donde reclamaron por el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología y las universidades nacionales.

La protesta tuvo como eje visibilizar el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional sobre distintos organismos del sistema científico y tecnológico, además de reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En diálogo con 0223, la secretaria general de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Abigail Araujo, sostuvo que la participación del gremio responde a la necesidad de defender el sistema público de educación, ciencia y tecnología.

“Desde la docencia universitaria nos sumamos a defender la Universidad, Ciencia y Tecnología Nacional porque entendemos que está en marcha un plan de desmantelamiento de esos espacios por parte del Gobierno nacional, mediante el desfinanciamiento y los despidos”.

En ese sentido, Araujo cuestionó la situación de distintos organismos vinculados al desarrollo científico y tecnológico del país. “Vemos despidos en el Conicet, en la Comisión de Energía Atómica, venta de tierras en el INTI, todas cuestiones que afectan a la soberanía nacional”, afirmó.

Durante la movilización, desde Adum remarcaron que la defensa de la universidad pública no puede separarse de la defensa del sistema científico nacional. “Hoy nos pusimos la camiseta porque entendemos que defender la educación pública y una ciencia autónoma es defender nuestro país”, expresó.

La dirigente también se refirió al conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. En particular, cuestionó el cumplimiento parcial de los compromisos vinculados a la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta tuvo como eje visibilizar el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Esa paritaria respecto a la Ley de Financiamiento Universitario es una parcialidad. Se cumplió lo de los salarios, pero no enviaron compromisos de fondos de funcionamiento a las universidades”, señaló.

Según sostuvo la secretaria general de Adum, el reclamo también tiene un componente institucional. “El Gobierno está incumpliendo hace casi 300 días una ley confirmada en ambas cámaras del Congreso, con fallo de la Corte Suprema. Es de una gravedad institucional muy grande”, afirmó.

Docentes universitarios se movilizaron frente al Conicet por la ciencia y la educación pública: "Es defender nuestro país"

Araujo advirtió además sobre las consecuencias que el deterioro presupuestario puede tener tanto sobre quienes trabajan en el sistema universitario como sobre los estudiantes. “Hay muchos docentes que abandonan la vocación y muchos chicos que no pueden estudiar porque las becas no se actualizan de un monto de 35 mil pesos hace dos años”, sostuvo.

Finalmente, la dirigente llamó a poner en valor a la ciencia y a la universidad pública como parte de los logros colectivos del país. “Me parece muy importante que identifiquemos los orgullos de nuestro país. Así como la Selección es nuestro orgullo, también lo es la ciencia argentina, la universidad, la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a la educación”, destacó.

Y concluyó: “Esos son valores que tenemos que cuidar como lo hicimos con nuestro territorio hace unos días en el Congreso Nacional”.

Por su parte, Vera Álvarez, directora del Conicet Mar del Plata, afirmó que "hay gente que no puede llevar adelante sus investigaciones ni mantener a sus familias con los sueldos que estamos cobrando", por lo que muchos optan por abandonar el país.

"Desearía volver a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología y que haya investigaciones nuevamente. Aquellos que se miran en países más desarrollados puedan ver que esos países pudieron desarrollarse por invertir en desarrollo científico y tecnológico. Si bien se invierte en ciencia, es un beneficio para toda la sociedad", concluyó.