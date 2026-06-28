Cómo sigue la situación de las universidades después del fallo de la Corte Suprema

La comunidad universitaria lleva más de dos años impulsando movilizaciones y medidas de fuerza en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 25 de junio, que dejó firme una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) volvió a reclamar su aplicación plena y advirtió que el Gobierno "ya no tiene más excusas" para incumplirla.

En diálogo con 0223, la secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, consideró que la resolución judicial representa un paso importante para el sector tras dos años de reclamos y movilizaciones, aunque advirtió que el conflicto no está resuelto.

La comunidad universitaria lleva más de dos años impulsando movilizaciones y medidas de fuerza en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales.

Araujo recordó que la reciente reapertura de la paritaria contempla un incremento del 21% en los salarios y el aguinaldo, pero sostuvo que esa recomposición sigue siendo insuficiente. "La reapertura de la paritaria fue un logro de la docencia y de la lucha, pero seguía siendo insuficiente. Por eso es fundamental que también se cumpla la ley", afirmó.

Además, adelantó que el gremio reclamará la actualización retroactiva de los salarios. "Nosotros vamos a ir a reclamar ese retroactivo a la paritaria, porque no es algo que la ley contemple de por sí. Las leyes, en general, no prevén que un gobierno las incumpla, y menos aún con tres fallos judiciales en contra", sostuvo.

Abigail Araujo, secretaria general de ADUM

La dirigente atribuyó la resolución a la presión ejercida por la comunidad universitaria. "Tiene que ver con la presión que logramos ejercer desde la comunidad universitaria tras dos años de lucha, con la Marcha Federal de este año y las distintas medidas de fuerza", expresó.

En ese sentido, aseguró que las medidas de fuerza continuarán si el Ejecutivo no avanza con la aplicación de la norma. "Creemos que esas medidas tendrán que continuar si el Gobierno sigue incumpliendo la ley", concluyó.

Qué cambia con el fallo

Con la decisión del máximo tribunal, el Gobierno deberá convocar a paritarias, actualizar los salarios del personal docente y no docente e incrementar los fondos destinados a las becas previstas por la Ley de Financiamiento Universitario.

El esquema de recomposición anunciado contempla un incremento del 24,33%, distribuido en un 21,33% durante junio y un 3% adicional en octubre. Además, prevé una actualización por inflación hasta mayo de 2026 y un adicional para compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo registrada en 2024.

Sin embargo, los gremios sostienen que la aplicación de la ley debe ir más allá de esos incrementos. La normativa establece una recuperación salarial con retroactividad al 1° de diciembre de 2023 y una actualización de las Becas Progresar, por lo que los sindicatos adelantaron que reclamarán una recomposición del 32,5% y exigirán el cumplimiento integral de la norma.