"Quiero agradecerle públicamente": dejó las llaves puestas y un remisero la salvó de un posible robo

El hombre bajó del vehículo e intentó informar en la misma vivienda, pero no había nadie.

A contramano de la realidad del país, una mujer busca ubicar al remisero que tuvo un enorme gesto y la salvó de que algún delincuente se percatara de su descuido e ingresara con malas intenciones a su vivienda.

Diferente a casi la totalidad de mensajes que son enviados a la redacción de 0223, esta vez una vecina del barrio Los Pinares se comunicó para "contar una buena noticia", según adelantó.

El único dato conocido del "héroe" de la jornada es que trabaja en Remicoop.

Conforme a su relato, alrededor de las 12 de este miércoles abandonó su hogar para llevar a su hijo a la escuela, pero dejó las llaves puestas en la reja delantera y se fue sin advertir la situación.

Sin embargo, cerca de una hora y media más tarde, a las 13:30, el conductor de un remís que había solicitado su vecina observó que un juego de llaves colgaba de la puerta de la casa y en vez de no involucrarse, descendió del vehículo e intentó avisar a los habitantes.

Como no había nadie en la propiedad, el remisero se las entregó a la vecina, quien luego se las devolvió a la dueña. "No sé cómo se llama el hombre ni quién es, pero quiero agradecerle públicamente. Aún queda mucha gente buena", valoró la mujer de 31 años.

"Un genio porque esperó para devolverlas", remarcó Débora, que precisó que el sujeto al que quiere darle las gracias es chofer de la empresa Remicoop, aunque no cuenta con ningún otro dato.