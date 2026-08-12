Lo atraparon por un hurto e investigan si hace dos meses robó un local céntrico

Un hombre de 31 años que el miércoles a la mañana fue aprehendido en el barrio Peralta Ramos Oeste tras un llamado al 911 por un hurto consumado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y la Justicia investiga si es el mismo que hace dos meses asaltó un local céntrico.

Fue personal de la comisaría decimosexta y del Comando de Patrullas el que aprehendió al sujeto en la zona de Guanahani al 7400 como presunto autor de la sustracción de un celular del interior de una camioneta estacionada en Vértiz y Udine y que descartó durante la persecución.

Durante el procedimiento se constató que el lugar donde fue localizado el sospechoso correspondía al domicilio de su madre, quien manifestó que sobre el hombre había existido una medida de restricción de acercamiento. Al verificarse la situación, se estableció que dicha medida había vencido el 4 de agosto de 2026 y no se encontraba vigente.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de actuaciones por hurto en grado de tentativa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración este jueves en Tribunales.

En el marco de las diligencias posteriores, personal de la dependencia interviniente reconocieron al imputado como presunto autor de un hecho de robo cometido el 13 de junio pasado en un comercio ubicado en avenida Colón al 2200.

Tiene 31 años.

En aquella oportunidad, una mujer de 45 años, empleada del comercio, había denunciado que un hombre ingresó al local y, tras amedrentarla simulando portar un arma de fuego, sustrajo aproximadamente 25 mil pesos, un reloj y un parlante, para luego darse a la fuga.

Las actuaciones complementarias serán remitidas a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri para cotejar con los registros de cámaras de seguridad del establecimiento.