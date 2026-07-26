Video: persiguió al ladrón que le robó el celular y terminó a los golpes dentro de una verdulería

Un hombre fue detenido este jueves luego de una persecución que culminó en el interior de una verdulería ubicada en la esquina de Gascón y Las Heras. El episodio generó preocupación entre comerciantes, empleados y vecinos de la zona.

Según relató un vecino a 0223, todo comenzó cuando, presuntamente, un grupo de cuatro personas cometió al menos dos robos en las inmediaciones. "Aparentemente habían asaltado una jubilada y a un muchacho al que le abrieron el auto y le sacaron el teléfono junto con otras pertenencias", aseguró.

De acuerdo con su testimonio, una de las víctimas logró identificar a uno de los sospechosos cuando escapaba del lugar. "Justo lo vieron a uno que salió corriendo y se metió adentro de la verdulería", explicó.

El damnificado ingresó al comercio y enfrentó al presunto delincuente: "La víctima fue a buscarlo y comenzó a golpearlo hasta que le sacó su teléfono", señaló. Minutos después arribó personal policial, que redujo al sospechoso y lo trasladó detenido.

El hecho provocó inquietud entre quienes trabajan en el barrio. "En la zona estamos viviendo todos los días algo así. Nunca había pasado nada adentro de la verdulería hasta hoy. Realmente es un peligro para los empleados", expresó el vecino.

Asimismo, indicó que durante la noche personal de la comisaría segunda regresó al lugar en busca de la víctima para formalizar la denuncia. "Anoche estuvo la policía de la comisaría segunda preguntando por el hombre para que pudiera hacer la denuncia, pero se había ido", concluyó.