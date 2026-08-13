Banda le robó el auto a conductor de Uber: cayó uno de los miembros con un matafuegos y una yuga
El hecho ocurrió el 31 de julio y el rodado fue recuperado dos días después. Un joven de 18 años fue detenido tras un allanamiento y quedó alojado en la cárcel.
Por Redacción 0223
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El avance de una investigación a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) permitió identificar a uno de los cuatro delincuentes que el 31 de julio pasado le robó el auto a un conductor de Uber tras amenazarlo con un arma de fuego.
Ese día un hombre de 59 años denunció que los delincuentes lo abordaron en la zona de Alvarado y Rauch, lo amenazaron con un arma y se llevaron el auto Fiat Cronos y un par de celulares. Dos días después el rodado fue hallado por personal de Prefectura Naval Argentina en la zona de Jerónimo Costa y Garay, jurisdicción de la comisaría duodécima.
A partir de los datos recabados por personal del Gabinete de Automotores de la DDI se pudo establecer que un joven de 18 años, identificado como Ángel Namuncurá, era uno de los autores por lo que la fiscalía solicitó una orden de allanamiento y detención.
La medida se hizo efectiva este jueves en una vivienda ubicada en San Lorenzo al 8000 donde detuvieron al acusado de robo agravado automotor y secuestraron su celular, el matafuegos de un auto con pedido de secuestro activo, un juego de llaves y una yuga.
El fiscal Eduardo Layús dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas le tomará declaración.
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