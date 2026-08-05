Investigaban una tentativa de estafa y encontraron piezas de un auto robado en Mar del Plata

La policía en Lobería con las autopartes del vehículo robado en Mar del Plata. (Foto www.diario4v.com)

Una investigación iniciada por una tentativa de estafa telefónica derivó en el descubrimiento de otro delito durante dos allanamientos realizados en la ciudad de Lobería. En los procedimientos, efectivos policiales confiscaron elementos vinculados a la causa original y encontraron autopartes correspondientes a un vehículo que había sido robado en Mar del Plata.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo del gabinete técnico operativo de la comisaría tercera de Necochea, que reunió distintos elementos de prueba a partir de relevamientos, análisis de registros fílmicos y otras diligencias destinadas a identificar al sospechoso.

Allanamientos en Lobería

Con las evidencias incorporadas al expediente, la justicia autorizó dos órdenes de allanamiento. En una de las viviendas inspeccionadas fueron secuestradas prendas de vestir, calzado y otros objetos que, según la investigación, habrían sido utilizados durante la tentativa de estafa.

El hallazgo más relevante se produjo en el segundo domicilio, donde los efectivos encontraron diversas autopartes, entre ellas puertas, ópticas y guardabarros. Al verificar la numeración de una de las piezas, constataron que pertenecía a un automóvil que registraba pedido de secuestro tras haber sido robado en Mar del Plata.

A partir de ese descubrimiento, el sospechoso también quedó involucrado en una causa por presunto encubrimiento, además de la investigación por la maniobra de estafa.

Uno de los allanamientos realizados en Lobería. (Foto www.diario4v.com)

La víctima en Necochea evitó el engaño del “cuento del tío”

La causa tuvo su origen cuando un vecino de Necochea recibió un llamado telefónico en el que delincuentes intentaron engañarlo mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”. Durante la comunicación le manifestaron que un familiar se encontraba detenido y que debía entregar una importante suma de dinero para afrontar una supuesta caución judicial.

Sin embargo, antes de concretar cualquier pago, la víctima verificó la información y comprobó que se trataba de una maniobra fraudulenta, por lo que no llegó a entregar dinero.

Tras los allanamientos, la fiscalía dispuso la aprehensión del investigado, el secuestro de los elementos incautados y la notificación de las actuaciones judiciales correspondientes.

La pesquisa continúa con el objetivo de determinar si el acusado mantiene vinculación con otras tentativas de estafa bajo la misma modalidad o con otros hechos delictivos registrados en la región.