Detuvieron a ladrón que robó un almacén en mayo: ya tenía condena y era reincidente

Un hombre acusado de robar una garrafa, diez atados de cigarrillos, cinco cervezas y 200 mil pesos de un almacén a fines de mayo fue detenido este jueves tras un operativo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en el barrio San Martín.

Fue en el barrio San Martín.

La investigación se tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 luego de la denuncia que una mujer de 71 años hizo el 23 de mayo pasado cuando un hombre ingresó al local de la calle Echeverría al 2700 del que sustrajo varios elementos.

Este miércoles personal de la Oficina de Judiciales de la DDI estableció que el autor del hecho es un hombre de 31 años que registraba una condena previa de cuarenta días de prisión de efectivo cumplimiento por robo en grado de tentativa y que ya había sido declarado reincidente.

Tiene 31 años.

En virtud de dichos antecedentes, el Juzgado de Garantías N°3 consideró que una eventual condena en las presentes actuaciones sería de efectivo cumplimiento, por lo que se ordenó la detención que se hizo efectiva en su domicilio ubicado a pocos metros del lugar del hecho.

Una vez cumplimentados los recaudos legales, el detenido quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.