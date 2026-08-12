Lo buscaban desde 2025 por varios robos y lo capturaron cuando intentaba escapar

El sujeto detenido en Villa Gesell por la policía luego de meses de búsqueda.

Un hombre de 34 años que permanecía prófugo desde noviembre del año pasado fue detenido en Villa Gesell, luego de ser localizado por efectivos policiales durante un operativo de seguridad. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura por una causa de robo.

El procedimiento se produjo cuando personal de la Sub DDI Villa Gesell efectuaba recorridas preventivas y detectó al hombre en inmediaciones de Paseo 128, entre las avenidas 14 y 15.

Según informaron fuentes policiales, al percatarse de la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó evitar ser identificado y emprendió la fuga. En su huida ingresó al patio trasero de una vivienda, donde finalmente fue alcanzado e interceptado.

Una vez identificado, los agentes realizaron la consulta correspondiente en los sistemas policiales y confirmaron que tenía un pedido de captura activo desde noviembre de 2025, solicitado por la Justicia en el marco de una investigación por robo.

Durante la intervención también se produjo el secuestro de una punta de hierro tipo tumbera, que quedó incorporada a las actuaciones.

El arma blanca que llevaba en su poder el delincuente buscado en Villa Gesell.

La investigación judicial vincula al detenido con distintos episodios de robo cometidos contra comercios de Villa Gesell. Entre los hechos que forman parte de la pesquisa figuran robos ocurridos en la zona sur y otro registrado en un comercio ubicado frente a la Municipalidad.

Con la detención, los investigadores lograron localizar a un hombre que era requerido por la Justicia desde el año pasado y que permanecía relacionado con una causa que continuaba en trámite.

La causa está a cargo del fiscal Sergio García, titular de la UFID N.º 7 de Dolores, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6, encabezado por el juez Leopoldo Mancinelli. Tras el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal avaló la actuación policial y dispuso las medidas correspondientes.