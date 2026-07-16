Megaoperativo por entraderas: detuvieron a otro integrante de la banda

La continuidad de la investigación encabezada por el fiscal Mariano Moyano que permitió desbaratar tras un megaoperativo una banda acusada de cometer entraderas derivó en la identificación de un nuevo integrante que fue detenido hace instantes cuando circulaba en auto en el barrio Peralta Ramos Oeste.

Fue personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI el que pudo identificar a Esteban Herrera como integrante del grupo investigado y hacer efectiva su detención cuando circulaba a bordo de un Peugeot 207 e inmediaciones de la avenida Jacinto Peralta Ramos y 12 de Octubre. Tras realizar las actuaciones de rigor, el sujeto de 45 años quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tiene 45 años.

Esta detención se suma a la de las otras dos personas que cayeron tras los nueve allanamientos simultáneos que se hicieron el miércoles en distintos puntos de la ciudad y el del sujeto que había sido sorprendido el martes a la madrugada cuando participó de otro robo: Cristian Boni (30), Ignacio Magallanes (27) y Alejandro Demetrio (30), respectivamente, podrían declarar este jueves en Tribunales.

Tal como adelantó 0223, una de las causas está relacionada con el robo que un matrimonio de ancianos sufrió el 22 de mayo pasado en inmediaciones de Génova al 6000 y por el que ya había sido detenido un sujeto que hacía de chofer y de campana. Las tareas que hizo el Gabinete de robos calificados a viviendas de la DDI permitió identificar otro rodado y solicitar la detención de dos sujetos: ese auto fue secuestrado y los dos imputados quedaron con pedido de captura.

El vehículo fue secuestrado.

El 10 de junio pasado otro matrimonio fue asaltado con la misma modalidad por un grupo de delincuentes que minutos antes había fallado en ingresar a otra casa. Por el hecho cometido en una casa en cercanías de Ituzaingó y Bronzini ya habían aprehendido a un miembro de la banda a bordo de un VW Gol que fue secuestrado.

Los otros hechos investigados ocurrieron en República Del Libano al 1400 y en Ingenieros al 200: en ambos se estima que la banda actuó con distintos miembros, pero bajo la misma modalidad.