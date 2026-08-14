Brilló en Harry Potter, se quedo sin un peso y abrió una cuenta en Only Fans: "No puedo costear el cuidado de mis hijos"

La actriz Jessie Cave, quien representó a Lavender Brown en Harry Potter, afirmó que obtuvo más dinero en la plataforma para adultos OnlyFans que en su carrera como artista y reconoció las dificultades que tuvo para desempeñarse en otras producciones después de que actuara en la saga.

La actriz cuestionó haber quedado afuera de las convenciones de Harry Potter

Cave expuso en el podcast Before We Break Up Again que consiguió u$s15.000 en un día en OnlyFans y agregó que luego de un año obtuvo más dinero que en toda su trayectoria. Además, detalló que su contenido se trata de unos videos en los que se la observa mientras se cepilla el pelo y marcó que "está dirigido a personas que tienen un interés o fetiche con el cabello".

La actriz cuestionó haber quedado afuera de las convenciones de Harry Potter

En tal sentido, la actriz de 39 años explicó el motivo por el cual rechazó otros empleos. "No podía ir a trabajar en un supermercado porque no puedo costear el cuidado de mis hijos y además no quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco", expresó.

En tanto, admitió que su participación en OnlyFans la excluyó de una reunión de fanáticos de Harry Potter: "Me explicaron que era porque es un 'programa familiar'. Esto me desconcertó, ya que algunos actores que hacen convenciones han protagonizado escenas de sexo y desnudos en televisión y cine. ¡Yo solo estoy jugando con mi cabello!", cerró.