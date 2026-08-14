Fin de semana largo en Mar del Plata: música, teatro, gastronomía y deporte para disfrutar la ciudad

Toda la agenda con las actividades en Mar del Plata para este fin de semana largo. Foto de archivo 0223.

Mar del Plata vuelve a mostrar su agenda de actividades durante el fin de semana largo, con propuestas para todos los gustos y edades. Entre el viernes 14 y el domingo 17 de agosto habrá recitales de artistas nacionales, obras de teatro, una experiencia gastronómica vinculada al vino, exposiciones y competencias deportivas.

La agenda se extiende por distintos espacios de la ciudad y vuelve a poner en escena una estrategia que busca fortalecer a Mar del Plata como destino turístico durante todo el año, más allá de los meses de verano. Desde Turismo Mar del Plata se trabaja en la promoción de una ciudad con propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas también durante la temporada baja. El sitio oficial de Turismo, de hecho, cuenta con una guía de actividades y un buscador de eventos para quienes visitan la ciudad en cualquier época.

Música: una agenda con grandes nombres

El viernes 14 habrá varias opciones para los amantes de la música. Bhavi llegará al Vorterix Club con su Mega Mistery Show, mientras que A.N.I.M.A.L. se presentará en Club TRI. Ese mismo día, David Lebón y Pedro Aznar llevarán Serú Girán al Estadio Polideportivo.

El sábado 15 será el turno de Gustavo Cordera, que presentará La Caravana Mágica en Vorterix Club. También habrá propuestas para disfrutar en otros espacios: Vin Music llegará al Rooftop del Hotel Sheraton y BIG FUN tendrá lugar en la Sala Bristol del Casino Central, con un line up integrado por Lenni Funk, Julián Ve, Espósito Brothers, Fredy Zayat y José Pascutto.

El domingo 16 continuará la agenda musical con El Paz Martínez, que celebrará sus 50 años de amor en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany. Además, El Polaco se presentará en Brewhouse.

Teatro y espectáculos

La cartelera teatral también tendrá movimiento durante el fin de semana largo. El viernes 14, Juli Otero presentará No Me Acuerdo de las Cosas en Chauvin.

El sábado 15 será el turno de La Nosti – La Odisea del Faraón, en Plaza de la Música. En tanto, el domingo 16 llegarán Pablo Alarcón y Claribel Medina con Es complicado, en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany.

Vino, exposiciones y concursos

La gastronomía tendrá su propia propuesta con The Wine Session Winter, una experiencia dedicada al vino que se realizará el domingo 16 en Calamar Loco.

También habrá espacio para los fanáticos del modelismo: durante el sábado 15 y domingo 16 se desarrollará la 38° Exposición y Concurso de Modelismo Estático, en Espacio Comunidad y Energía.

Deporte: competencias y un congreso internacional

La agenda deportiva tendrá dos grandes propuestas. Entre el sábado 15 y el lunes 17 se disputará el Campeonato Provincial de Fútbol Senior, con actividad en los clubes Urquiza e Independiente.

A su vez, el Congreso Internacional de Básquet se desarrollará el sábado 15 y domingo 16, con actividades en Costa Galana y Club Unión.

Con esta variedad de propuestas, Mar del Plata busca consolidar una agenda que no dependa exclusivamente del verano, sumando espectáculos, congresos, gastronomía, deporte y actividades culturales durante todo el calendario. La propia plataforma oficial de Turismo Mar del Plata destaca que la ciudad cuenta con propuestas recreativas durante todo el año y para distintos públicos.