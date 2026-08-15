Los barrios dicen basta: más de 40 sociedades de fomento reclamarán por la inseguridad

Más de 40 asociaciones de fomento de General Pueyrredon se unieron para solicitar la Banca 25 en el Concejo Deliberante, con el objetivo de expresar su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesan distintos barrios de Mar del Plata y Batán.

La iniciativa surgió a partir de los reclamos que, según plantearon los vecinalistas, reciben de manera constante por parte de los vecinos. En ese marco, las entidades buscan que se conforme una mesa de trabajo permanente que permita elaborar una política de seguridad que trascienda las respuestas coyunturales.

Los representantes barriales consideran que en esa mesa deben participar todos los sectores involucrados en la prevención y persecución del delito: Municipio, Provincia, Nación y la Justicia.

El objetivo, señalaron, es "desarrollar políticas que se sostengan en el tiempo y que optimicen y articulen recursos en bien de los vecinos", dejando de lado "situaciones particulares".

Una política de seguridad permanente

El planteo de las asociaciones de fomento apunta especialmente a evitar que los operativos de seguridad sean únicamente respuestas temporales frente a situaciones de crisis.

En ese sentido, los vecinalistas también mantuvieron una reunión con autoridades de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de la que participaron más de 30 asociaciones.

Durante el encuentro se expusieron "distintas situaciones de inseguridad de inusitada gravedad", además de la falta de efectivos y elementos de prevención en diferentes sectores del Partido.

Los representantes barriales reclamaron que los operativos "no sean solo temporales" y que se pueda implementar "un sistema permanente de prevención del delito, en conjunto con otras fuerzas".

Desde el Ministerio de Seguridad, según informaron las entidades, anunciaron un nuevo sistema de participación ciudadana, que comenzaría a implementarse una vez finalizado el operativo de emergencia dispuesto ante la crisis de seguridad.

Además, las autoridades anunciaron un refuerzo de efectivos, móviles y motocicletas, con la aclaración de que se trataría de un esquema de carácter permanente.

Promoción social y prevención

La preocupación de las asociaciones no se limita exclusivamente a la presencia policial. Los vecinalistas plantearon que la inseguridad también debe abordarse desde una perspectiva de prevención y de mejora de las condiciones de vida en los barrios.

Por eso, reclamaron políticas orientadas a generar "condiciones de vida digna", que incluyan desde arreglo de calles, reparación e instalación de luminarias, hasta mejores condiciones de formación, trabajo y salud.

Para las entidades, estas medidas forman parte de una estrategia integral para abordar las causas que profundizan la vulnerabilidad de distintos sectores de la sociedad.

En paralelo al pedido de la Banca 25, las asociaciones de fomento convocaron a los vecinos a participar de distintas acciones. La primera será el martes 18 de agosto a las 11, frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, donde buscarán visibilizar el reclamo por mayor seguridad.

Además, convocaron a una manifestación generalizada para el sábado 22 de agosto a las 11, con concentraciones simultáneas en distintos puntos de Mar del Plata, Batán y localidades del Partido.