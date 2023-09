Banca 25: fuerte rechazo a la decisión del intendente de eliminar la Secretaría de Cultura

La Banca 25 del Concejo Deliberante se hizo eco del fuerte rechazo que generó en la comunidad cultural marplatense la decisión del intendente Guillermo Montenegro de eliminar la Secretaría de Cultura e incorporar sus funciones al ahora rebautizado Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc). Una de las voces que más fuerte retumbo en uso de la Banca 25 fue la del expresidente del Ente de Cultura, Nino Ramella, quien catalogó a la decisión del jefe comunal como algo surgido “de la ignorancia y la especulación oportunista electoral”.

“Ignorancia porque se desconoce la dimensión de lo cultural y oportunista porque trata de conectar con esa corriente de desguace del Estado, de sacralización del mercado, donde por ahorrar cuatro sueldos están enterrando una herramienta de transformación social formidable”, afirmó el exfuncionario del gobierno de Elio Aprile en una exposición que fue cortada por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, al cumplirse los cinco minutos reglamentarios.

En el primer tramo de su intervención, Ramella se enfocó en exponer la necesidad de que desde la política se tenga una visión amplia del fenómeno cultural. “Hay un reduccionismo que es vincular la cultura solamente al arte, un reduccionismo que también llega a los gobernadores”, reprochó. “Cultura tiene una dimensión mucho mayor, que engloba las artes y letras, que también tiene que ver con las formas de la vida, con la instalación de los derechos del hombre, con todo lo que tiene que ver con lo intelectual pero también lo material y espiritual, las tradiciones, las creencias. La dimensión de lo cultural va más allá de lo que generalmente se piensa”, aseguró en el inicio de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, realizada este lunes a la tarde.

“La política debe intentar transformar y mejorar la sociedad a la que se sirve, y estamos en una crisis y hay conectar eso que es la dimensión de la política cultural con lo que está pasando en la sociedad, donde con un 40% de pobreza hay 20 millones de almas que no pueden proyectar una vida digna. Esa es la verdadera grieta que debemos enfrentar. ¿Y qué puede hacer Cultura? Mucho!”, enfatizó Ramella.

La decisión se tomó luego que la Secretaría provocará la eliminación de la delegación Cultura de los Juegos Bonaerenses por un error.

En consonancia con una carta firmada por él y que publicaron exsecretarios de Cultura cuando se conoció la decisión del gobierno, aseguró que también existe otra confusión: “que la gestión cultural está destinada a los actores de la cultura, pero la destinataria es la sociedad en su conjunto y ahí se requiere un proyecto que viene indispensablemente revestido de una dimensión ideológica, que es un sistema de valores”.

En referencia directa a la eliminación de los cuatro cargos de gestión que tenía la Secretaría de Cultura, Ramella apuntó que “cuando se habla que este trasnochado decreto pretende la reducción de los costos, ¿saben lo que es costoso?, que no haya gestión, eso sí cuesta. Qué pensamos ahorrar con tres o cuatro sueldos en una planta que tiene ocho mil personas o más”. Contrariamente, planteó que “el que conduce políticamente lo que sí puede producir es la multiplicación de los recursos, es generar recursos, traer capitales de la actividad privada, hacer asociaciones con organismos públicos y privados”, en una conclusión donde aseguró que fue un "fracaso" la anterior experiencia de unificar Cultura con Turismo.

Falta de diálogo

Por su lado, la artista plástica Stella Maris Privatto cuestionó al gobierno municipal no solo por la decisión tomada sino porque la misma no fue deliberada con los actores de la cultura marplatense. Además, sostuvo que la renuncia forzada de los funcionarios encabezados por el exsecretario Carlos Balmaceda buscó “resarcir a las víctimas” que no pudieron asistir a la competencia regional cultural de los Juegos Bonaerenses, pero que ello no justifica la eliminación del área. “Se podría haber nombrado nuevos funcionarios”, argumentó.

“Jerarquizar la cultura es reconocer el rol estratégico que cumple en el desarrollo de nuestra comunidad”, dijo en consonancia con Ramella, donde pidió entender a los derechos culturales como derechos humanos, además de solicitar la convocatoria al Consejo Municipal de Cultura.

En tanto, Viviana Ruiz, referente de la actividad teatral y cultural independiente, se detuvo específicamente en el traslado de las ferias y actividades culturales en la vía pública a la Secretaría de Producción, lo que conllevaría inconvenientes a futuro. “Van a ser administradas por una secretaría que poco tiene que ver con la cultura”, advirtió. Por otro lado, reclamó que el Ejecutivo aún no presentó el decreto al Concejo Deliberante, que debe refrendarlo para que tenga validez.

Con un rechazo a la decisión de eliminar la Secretaría de Cultura y enfocándose en cuestiones específicas de sus respectivos sectores, también expusieron en Banca 25 Ana Villasanti, en representación de bibliotecarios municipales; Juliana Villafañe, del movimiento federal de danza; Leandro González, de la Asociación de Trabajadores del Teatro y quien también indagó sobre el impacto en la cultura en los barrios; la fotógrafa Leticia Pastor; Laura Romero, en representación de graduados de la carrera de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y el artesano Juan Francisco Rodríguez