Preocupación en el fútbol: estrella mundial se desplomó en medio de un partido

El futbolista alemán Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de desvanecerse sobre el campo de juego en la parte final del encuentro.

Musiala había ingresado durante el segundo tiempo y, tras convertir el 3-1, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido. El jugador se mostró desorientado y perdió estabilidad, por lo que Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera bruscamente.

La situación generó preocupación entre sus compañeros, quienes corrieron a ayudarlo, y el público presente: los médicos de ambos equipos ingresaron inmediatamente al terreno de juego para asistir al futbolista, que permaneció unos instantes tendido sobre el césped.

Finalmente, recibió el visto bueno del cuerpo médico y pudo abandonar el campo caminando, aunque todavía se lo observaba algo aturdido. El encuentro se disputó bajo temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor apareció como una posible explicación para el episodio. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico médico oficial que determine con precisión qué provocó el desvanecimiento.

Después del encuentro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad al referirse al estado del jugador. “Lo más importante es que está bien”, señaló, aunque el club todavía debía realizar una evaluación más detallada para determinar si el episodio tendría consecuencias sobre su actividad deportiva.



