Tragedia en Brasil: al menos 10 muertos tras volcar un autobús en Río de Janeiro

Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas en la madrugada de este domingo por el vuelco de un autobús en la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro. El rodado pertenece a la empresa Estrela Guia Turismo y llevaba a 47 personas.

El trayecto se inició en la ciudad de Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio carioca de Copacabana. El siniestro ocurrió sobre una ruta que conecta a Brasilia con territorio fluminense. El vehículo se salió de la vía en plena bajada de la sierra y terminó volcado cerca del arcén, sobre un sector con vegetación.

El colectivo había partido desde Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, y tenía como destino el barrio de Copacabana, en la ciudad de Río de Janeiro.

La Policía Federal de Carreteras intervino en el lugar y confirmó el desenlace fatal. Los reportes de los medios locales precisan que entre las víctimas mortales se encuentran ocho mujeres y un menor de edad.

El Cuerpo de Bomberos de Río trasladó a los pasajeros heridos hacia diferentes hospitales de la región. El reporte médico ubica a dos personas en estado grave y a otra docena con lesiones "moderadas".

El siniestro ocurrió este domingo a la altura del kilómetro 91 de la carretera BR-040

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido a través de un comunicado público. El jefe comunal informó allí que su gestión puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender la emergencia sanitaria.

Estrela Guia Turismo prestó su absoluta solidaridad ante el hecho. La empresa concesionaria de transporte aseguró que trabaja junto a las autoridades policiales para esclarecer las causas del fatal accidente.