Un marplatense se accidentó con la moto en Florianópolis y está en coma: su familia inició una colecta para ir a acompañarlo

El 16 de julio Leandro Quiroz sufrió un grave accidente con su moto en la ciudad de Florianópolis, en el sur brasileño. Hace 7 años el marplatense se había ido a vivir allí en busca de un mejor porvenir económico, pero tenía pensado volver a Mar del Plata en el transcurso de agosto. Lamentablemente, antes de viajar protagonizó un severo accidente por el cual aún permanece en coma.

Las causas del accidente todavía se desconocen. Su hermana Clara confirmó a 0223 que después del siniestro Leandro fue trasladado al hospital de Santa Catarina, donde ingresó con una fractura de cráneo, hemorragias cerebrales y un edema en el cerebro. También presentaba una fractura maxilo facial y frontal, un neumotórax y dos fracturas cervicales. "Está muy grave", subrayó.

Para poder acompañar a Leandro, su hermana impulsó una colecta. La familia apela a la solidaridad de la comunidad para reunir los fondos necesarios para costear el viaje de urgencia a Brasil y afrontar los costos del tratamiento.

"Ahora está mi mamá con él, pero ella no está bien emocionalmente para acompañarlo", indicó Clara y explicó que "por eso tengo que viajar yo". Mientras el joven pelea por su vida, su hermana espera poder reunir el dinero para viajar.

Cómo colaborar

Quienes puedan contribuir con la campaña solidaria impulsada por la familia de Leandro pueden hacerlo a través de transferencias bancarias al siguiente alias: clarimdq.93

La cuenta es del Banco Provincia, a nombre de Clara Bastida. El CBU es: 0140401603618954876090

La opción secundaria es la cuenta de Mercado Pago, bajo el alias: clarabastida.93