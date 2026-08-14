El submarino Humaitá ya está en la Base Naval de Mar del Plata

El submarino MB Humaitá ingresó este viernes a la Base Naval Mar del Plata para participar del ejercicio binacional Fraterno XXXIX junto a unidades de la Armada Argentina.

El ingreso del submarino brasileño MB Humaitá a la Base Naval Mar del Plata marcó este viernes una escena cargada de simbolismo: después del naufragio del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, su presencia forma parte del ejercicio binacional Fraterno XXXIX, que la Armada Argentina realiza junto a la Marina de Brasil. El jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, confirmó además que la tripulación brasileña realizará el próximo lunes una ceremonia de homenaje a los 44 submarinistas argentinos que murieron en el naufragio.

El Humaitá, acompañado por el buque de apoyo y salvamento MB Guillobel, forma parte de la fuerza brasileña que participará del ejercicio junto con unidades de la Armada Argentina. El Guillobel había arribado el jueves y cuenta con 152 tripulantes, mientras que el submarino llegó este viernes con otros 49 marinos a bordo. En paralelo, las fragatas brasileñas União y Tamandaré se incorporaron al despliegue en la Base Naval Puerto Belgrano.

El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn destacó la importancia del vínculo entre la Armada Argentina y la Marina de Brasil durante la llegada de las unidades brasileñas.

Pérez Kühn destacó que el ejercicio Fraterno se realiza desde hace 39 años y permitió construir un alto nivel de interoperabilidad entre ambas fuerzas. "No solamente tenemos amigos, sino que tenemos hasta hermanos brasileños que visten el mismo uniforme que nosotros", señaló el contraalmirante al referirse al vínculo entre las dos Armadas, en un contexto en el que las relaciones políticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil atravesaron recientemente algunos momentos de tensión diplomática.

El homenaje al ARA San Juan

Uno de los momentos más significativos de la visita del Humaitá tendrá lugar el próximo lunes, cuando la tripulación del submarino brasileño realice un homenaje al ARA San Juan y a sus 44 tripulantes. Según explicó Pérez Kühn, la iniciativa surgió de los propios marinos brasileños.

"Nos sentimos profundamente honrados, respetados y reconocidos", sostuvo el jefe de la Base Naval, quien consideró que el gesto "grafica, mejor que todas las palabras" el sentimiento de hermandad que existe entre los integrantes de ambas fuerzas.

La llegada del submarino brasileño tiene además un significado particular para Mar del Plata, ya que la Base Naval fue creada hace exactamente un siglo como puerto de asiento de submarinos. El contraalmirante recordó que el decreto firmado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear el 5 de octubre de 1926 estableció esa función y que los primeros submarinos llegaron desde Italia en 1933.

El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn dio detalles de los ejercicios con la Armada brasilera.

Una Argentina sin submarinos operativos

La presencia del Humaitá también vuelve a poner en primer plano una de las principales carencias actuales de la Armada Argentina: desde el naufragio del ARA San Juan, el país no cuenta actualmente con submarinos operativos.

"Hoy la Argentina no tiene submarinos operativos", reconoció Pérez Kühn, quien remarcó que la Armada continúa formando submarinistas con la colaboración de las marinas de Brasil y Perú para mantener vigente esa capacidad profesional.

El submarino brasileño realizará el lunes un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, en un gesto impulsado por su propia tripulación.

El jefe de la Base Naval aseguró que existen gestiones y evaluaciones de propuestas de distintos fabricantes para avanzar en la incorporación de un nuevo sistema de armas, aunque aclaró que se trata de procesos de alta complejidad y de inversiones millonarias. Según explicó, desde la decisión de un país hasta la concreción de un contrato pueden transcurrir alrededor de 13 años.

"Son de esos sistemas de armas que inclinan la balanza y le dan otra autoridad a quien los posee", sostuvo Pérez Kühn al referirse a la importancia estratégica de los submarinos.